«Уверен, что Карачаево-Черкесия готова к взятию новых высот»

- КЧР активно развивается как туристический кластер. Если ранее республика воспринималась скорее в контексте зимнего горнолыжного направления, то под влиянием пандемии поток отдыхающих стал всесезонным. Готова ли республика к наплыву туристов? Справитесь ли с ситуацией в случае повышения числа случаев COVID-19?

- Туристический поток в Карачаево-Черкесии действительно бьет рекорды, ежегодно увеличиваясь примерно на 20%, а с 2015 года этот показатель удвоился. Следует отметить, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы ожидали меньшего объема туристов. Впечатляющие результаты продемонстрировал, например, Архыз, на котором за три зимних месяца успели побывать полмиллиона человек — это рекорд за 7 лет существования курорта.

Это объясняется суммой факторов – это и закрытие границ, и развитие туристической инфраструктуры в нашей республике, и внедрение программы туристического кешбэка. Если говорить о последнем факторе, то за 2 этапа действия программы туристы приобрели 468 туров в Карачаево-Черкесию, а объем кешбэка для них превысил 4 млн рублей.

Важно подчеркнуть, что с открытия курортов после пандемии на всех без исключения объектах туриндустрии соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В целом в республике ситуация достаточно стабильная — прирост заболевших составляет 10-15 человек в день. Если во время пика заболевания в республике функционировало 7 ковид-госпиталей на 1320 коек, то сегодня лечением коронавирусных больных занимается только госпиталь на базе Черкесской городской больницы, и этого достаточно.

Мы серьезно переоснастили наши больницы под задачи борьбы с COVID-19 - в пандемию поставлено около 760 единиц нового оборудования, в том числе закуплено 94 новых аппарата ИВЛ. Для борьбы с COVID-19 пять тысяч медиков прошли дополнительную переподготовку. В добавок к федеральным доплатам продолжают действовать региональные доплаты медикам, работающим с коронавирусной инфекцией.

- С влиянием COVID-19 на турпоток – понятно. Более общий вопрос: планируются ли в Карачаево-Черкесии новые проекты в сфере туризма или строительства сопутствующей инфраструктуры?

- Да, конечно, в наших планах активное развитие туристических кластеров Архыза и Домбая. Не останавливается строительство новых канатных дорог, горнолыжных трасс и гостиничных комплексов, новых автомобильных магистралей. На курортах сегодня по-настоящему строительный бум Предприниматели – представители МСП строят на наших курортах гостиницы, гостевые дома, объекты досуга и отдыха, пункты общественного питания, пункты проката. Растет и расширяется спектр услуг для туристов и, соответственно, здоровая конкуренция порождает и улучшение качества сервиса.



Один из перспективных проектов, который мы сейчас реализуем — создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники». Мы уже строим дорогу, которая напрямую соединит курорт Архыз и Пхию. В рамках реализуемого проекта возле Кислых источников предусмотрено строительство гостиниц. Бальнеология — еще одно из наших приоритетных направлений на следующие 5 лет, которое поможет развивать лечебно-оздоровительный туризм.

- Расскажите о реализации нацпроектов. Что получается хорошо, что не очень? Например, судя по статистике, у вас высокие показатели по вводу жилья — с 85 места в общероссийском рейтинге республика переместилась на 3-е. Чем это объясняется?

- Все верно, в минувшем году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, строительство жилья велось не такими высокими темпами, как нам хотелось бы. Однако нам удалось в кратчайшие сроки возобновить все работы без снижения качества.

В течении этого года в республике планируется ввести 229 тыс. кв. м жилья: к 1 июня этот показатель уже достиг 91,64 тыс. кв. м, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Также в 2020 году был досрочно завершен очередной этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сейчас мы сформировали новый реестр тех домов, которые мы планируем расселить до конца 2022 года.

Помимо прочего, в рамках реализации приоритетных национальных проектов в городах и сельских населенных пунктах Карачаево-Черкесии из года в год ведутся работы по благоустройству. Всего с 2017 года выполнено благоустройство на 341 дворовых и 120 общественных территориях.

Задача на ближайшую «пятилетку» – ежегодно приводить в порядок не менее 50 дворовых территорий и благоустраивать не менее 10 общественных пространств в год. Много мы делаем дорогам. До 2024 года мы ставим цель реконструировать и отремонтировать порядка 200 км дорог.

- Около 60% жителей КЧР — сельское население. Как вы улучшаете качество жизни на селе? А молодежь на селе: как она интегрируется в новую цифровую экономическую реальность? У нас ведь сейчас происходит перед глазами диджитал-революция во всех сферах жизни…

При планировании запуска очередного производства делаем особый акцент на село, чтобы обеспечить местных жителей рабочими местами, реализуем интересные проекты в сельском хозяйстве. Инвестпроект компании «Дамате» по овцеводству, крупный проект фирмы «Рея» по развитию молочного животноводства, сады промышленного типа и мини-сады в сельских подворьях – эти и другие проекты ориентированы, прежде всего, на трудоустройство жителей села. Крайне важно, чтобы молодежь не уезжала из родных аулов, сел и станиц, возвращалась из крупных мегаполисов и трудилась во благо родной республики в максимально комфортных условиях. И каждый из нас понимает колоссальную роль цифровизации, в том числе и в сельских населенных пунктах.

После пандемии удаленный режим работы прочно закрепился в нашей жизни, и я знаю, что наша молодежь зачастую предпочитает именно такой формат работы. В 2020 году отмечается рост потребности в цифровых услугах.

В этом году мы инициировали апробацию новой технологии доставки широкополосного интернета посредством беспроводной световой связи именно в Карачаево-Черкесии. Эта технология ранее тестировалась в полевых условиях, под водой. Мы предлагаем протестировать технологию в сложных условиях горной местности, когда другие варианты исключены. В случае успешных испытаний операторы связи будут использовать эту технологию для доставки интернета в труднодоступные населенные пункты республики и на туристические объекты.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» мы планируем в течение 3 лет подключить к интернету 304 объекта — большая часть работы уже сделана, в текущем году Сеть появится в оставшихся 126 пунктах.

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, по итогам 2020 года составляет 85%. Считаю стопроцентный доступ к Сети во всех, даже самых труднодоступных отдаленных населенных пунктах, ключевой задачей на ближайшие годы.

Но есть и другие важные задачи. Сейчас мы стремимся обеспечить максимальное количество домохозяйств в сельской местности бесперебойным централизованным газо и водоснабжением.

Реализуется и готовятся к старту несколько крупных проектов. Уже в следующем году будет решен вопрос обеспечения бесперебойным качественным водоснабжением в 24 населенных пунктах с общей численностью 45 тыс. жителей.

С 2023 года стартует строительство 3 больших групповых водопроводов. Реализация только этих проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением дополнительно 60 тыс. человек в 5 муниципальных районах. Кроме того, в сельских населенных пунктах постепенно решаются вопросы газоснабжения. Завершает газомагистраль к курорту Домбай, проектируем газопровод в Учкуланское ущелье, до 2025 года планируем ввести еще один крупный магистральный газопровод «Преградная – Курджиново». Цель на ближайшие 5 лет — обеспечить практически 100% техническую возможность подключения к газовым сетям на территории всего региона.

Параллельно в сельских населенных пунктах в рамках нацпроектов продолжается активное развитие социальной инфраструктуры: это и ФАПы, и поликлиники, дома культуры, школы и детсады. Моя задача – дать молодым людям на селе максимальные возможности не только в сфере образования и спорта, но также сформировать здоровую среду для всестороннего личностного развития.

- В Карачаево-Черкесии 2021 год объявлен Годом медицины. Почему было принято именно такое решение? Как это повлияет на условия работы медиков и жизнь граждан?

- За последние годы мы проделали большую работу по обновлению инфраструктуры больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а также их оснащению современным высокотехнологичным оборудованием: построили и ввели в эксплуатацию первую республиканскую многопрофильную детскую больницу, новый онкологический диспансер, открыли республиканский сосудистый центр, новый корпус перинатального центра. В прошлом году открыли новую поликлинику в новом микрорайоне Черкесска, завершаем строительство поликлиники в Карачаевске. Однако перед нами все еще стоит ряд нерешенных, но стратегически важных задач.

С этого года по инициативе президента России Владимира Путина в Карачаево-Черкесии стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». В целом программа, рассчитанная на 5 лет, предполагает строительство, реконструкцию и капремонт 40 учреждений первичного звена здравоохранения, закупку оборудования и легкового автотранспорта для доставки пациентов и медработников.

Уже в этом году будут закуплены 9 передвижных мобильных комплексов, а также впервые внедрена санитарная авиация на постоянной основе. Для этих целей мы уже оборудовали вертолетную площадку, в этом году поступит санитарный авиатранспорт.

- Согласно данным социологических опросов, жители Карачаево-Черкесии считают развитие инфраструктуры системы образования одним из Ваших важнейших достижений на посту главы республики. Чего удалось достичь в этом направлении, какие болевые точки в сфере образования Вы видите сейчас и как намерены с этим бороться?

- Для нас важно, чтобы образование в Республике позволяло качественно функционировать «социальным лифтам». Я прекрасно понимаю, какая высокая конкуренция будет на рынке труда в связи с развитием технологий. Поэтому мы сейчас активно работаем с социальной, культурной и технологической повесткой. Образование – это не только новые квадратные метры и укомплектованный преподавательский состав. Сейчас это постоянно обновляющаяся философия и новые цифровые вызовы. И здесь нам важно, чтобы даже жители дальних горных районов не были вне общего федерального контекста.

Если же говорить про показатели, республике за последние 10 лет построено и реконструировано почти два десятка школ и более 60 детских садов. Карачаево-Черкесия выполнила задачу, поставленную президентом РФ в «майском указе», обеспечив 100% доступность дошкольного образования и ликвидацию очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Мы приступили к решению следующей задачи – ликвидировать очередность в ясли малышей от 0 до 3 лет.

В рамках ликвидации двусменного обучения, мы уже открыли два новых современных корпуса к школам по 400 мест в густонаселенных районах. Завершено строительство большой школы в новом микрорайоне Черкесска, завершаем строительство образовательного комплекса в ауле Гюрюльдеук, совсем скоро начнем строительство школы в селе Учкекен на 960 мест.

Одной из задач национального проекта «Образование» является цифровизация образования. За два года обновлена материально-техническая база 84 образовательных организаций. В течение трех лет доступ к широкополосному интернету получат еще порядка сотни учреждений образования. Таким образом, к концу 2023 года целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена на 100% в 186 школах и колледжах Карачаево-Черкесии.

- Принимаются ли в республике какие-то меры поддержки населения, дополняющие федеральные программы по борьбе с бедностью и повышению уровня доходов населения?

- В республике не первый год реализуется широкий комплекс мер поддержки, в первую очередь направленных на поддержку семей с детьми. Это и региональный материнский капитал, бесплатное выделение земельных участков для многодетных семей, выплаты малообеспеченным семьям.

Кроме того, уже с 1 июля в республике будут расширены меры поддержки этой категории населения: в частности, установлена новая выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка — 35 тысяч рублей. А единовременная денежная выплата, назначаемая при рождении второго ребенка, будет увеличена с 20 000 рублей до 25 000 рублей.

Также с января 2022 года увеличивается размер выплат для семей с приемными детьми, принято решение выделять многодетным семьям лесоматериал в размере 10 кубометров для строительства домов. Эти решения были озвучены мною в ежегодном послании.

А с января 2022 года мы будем ежемесячно доплачивать педагогам сельских ДК и спорткомплексов по 5 тысяч рублей из республиканского бюджета. Это еще один стимул поддержать нашу молодежь, дать им возможность остаться в родном селе или ауле.

Помимо прочего, в минувшем году по поручению президента страны был разработан комплекс федеральных и региональных мер, направленных на поддержку бизнеса, благодаря чему многие предприятия не прекратили свою деятельность, смогли сохранить рабочие места.

- Согласитесь, это все-таки ситуативные решения, которые не позволяют влиять на системное решение вопросов. А если говорить про долгосрочные решения?

- Однозначно, основополагающим при снижении бедности и повышении уровня доходов населения является создание высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Карачаево-Черкесии. К решению этой задачи мы должны подойти комплексно, максимально мобилизуя существующие ресурсы в сфере промышленности, туризме, сельском хозяйстве, других приоритетных отраслях экономики. Сегодня мы работаем над разработкой стратегического документа — обновленной Стратегией социально-экономического развития Карачаево-Черкесии на ближайшие 5 лет.

- Какие KPI Вы хотите положить в основу этой Стратегии, почему решили этим заниматься?

- Новая стратегия должна отражать нашу главную задачу – в следующие 5 лет перейти к социально-экономической модернизации региона. В качестве одной из магистральных целей Стратегии я вижу создание минимум 10 тысяч новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Для того, чтобы этого достичь, нужно не просто экстенсивно работать с теми индустриями, которые и так являются приоритетными для региона – сельское хозяйство, животноводство, туристический сектор, - но и найти синергии со смежными отраслями, разработать дополнительные меры по поддержке инвесторов, обеспечить цифровое развитие региона, понять, что нужно дополнительно предпринять для развития человеческого капитала.

То есть, нам нужно очень грамотно спланировать, как республике найти свое место в цепочке создания дополнительных ценностей среди других субъектов федерации, понять, что нас будет в хорошем смысле отличать от других, определить долгосрочную философию, поставить очень конкретные цели и оцифровать их. При этом мы понимаем, что covid-19 внес свои коррективы в глобальную экономику и нужно быть реалистами и, как минимум, формировать не только оптимистичный сценарий, но и более сдержанные. Наша задача – сделать из стратегии очень прикладной документ, дорожную карту, понятную не только представителям власти, но и доступную для понимания экономически активному населению республики.

- А как вы планируете снижать финансовую зависимость от федерального центра? Понятно, что произойдет это не завтра, но что властями республики делается для развития инвестиционного потенциала республики?

- Могу сказать, что сегодня крупные инвесторы готовы реализовывать свои проекты на территории Карачаево-Черкесии. И ряд инвесторов уже вплотную работают с нами, обеспечивая не только заметные пополнения республиканского бюджета, но и создавая новые рабочие места для жителей региона.

Сегодня ряд перспективных проектов реализуется в агропромышленном комплексе республике. Инвестиции в основной капитал АПК за пять лет увеличились на 39% и в 2020 году превысили 650 млн рублей. Реализовано 10 инвестиционных проектов, создано 1000 новых рабочих мест.

Только в прошлом году стартовали 3 крупных инвестиционных проекта в сельском хозяйстве, один из которых — по развитию индустриального мясного овцеводства мощностью переработки более 12 тыс. тонн в год. Инвестором выступил крупный российский агрохолдинг «Дамате». Объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей.

Хочу отметить и компанию «Рея», которой был реализован один из крупных инвестиционных проектов в этой области – строительство и модернизация животноводческого комплекса общей стоимостью 520 млн руб.

Также среди крупных проектов в АПК – экспортно-ориентированный инвестиционный проект по строительству и реконструкции животноводческого комплекса компании «Хаммер» по формированию племенного овцеводческого хозяйства до 50 тысяч голов маточного поголовья. И это только в сельском хозяйстве.

Кроме того, мы уже на протяжении 3-х лет возрождаем садоводство, уже введены в эксплуатацию более 500 га садов интенсивного типа.

В дополнение разработана региональная программа по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных дворах, на сегодняшний день в программе участвуют уже 225 подворий. Основная цель программы – обеспечить занятость жителей отдаленных населенных пунктов. Собираем в год 7,5 тыс. тонн фруктов, что на 200% выше предшествующих лет. К тому же, органическое сельское хозяйство и фермерство в республике позволяет не только создавать новые рабочие места, но и обеспечивать растущий запрос в стране на экологически-чистые продукты питания.

Ряд крупных проектов реализуется в гидроэнергетике. Инвестором выступает ПАО «Русгидро». С учетом месторасположения республики для нас очень важно развитие «зеленой» энергетики. Так, в 2019 г. компанией «РусГидро» начато строительство двух гидроэлектростанций – Красногорская МГЭС-1 и МГЭС-2. Объем инвестиций на период строительства (2021-2022 годы) – более 11 млрд рублей.

Кроме того, частными инвесторами в настоящее время ведется строительство двух малых ГЭС суммарной мощностью 30 МВт., которые должны быть введены уже в конце 2023 года.

Ведутся переговоры по строительству солнечной электростанции общей мощностью 100 МВт, строительство которой должно начаться в следующем году, что позволит привлечь в республику порядка 13 млрд руб. инвестиций.

Помимо этого, в ближайшее время будет подписано соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) по строительству нового горно‑обогатительного комбината — современного, высокопроизводительного и отвечающего всем нормам экологической безопасности.

- В чем выражается прогресс в вопросе привлечения в КЧР крупных инвесторов?

- Первое, что получает инвестор, когда заходит в Карачаево-Черкесию – это всесторонняя, можно сказать, круглосуточная поддержка от региона. Могу сказать, что я лично нахожусь на связи с инвесторами и готов реализовывать, а иногда и перекраивать планы работы моей команды, чтобы создать максимально привлекательные условия для создания новых производств в регионе. Это и создание необходимой инженерной инфраструктуры, привлечение всех имеющихся мощностей и ресурсов.

Помимо прочего, Карачаево-Черкесия сегодня – это динамично развивающийся, безопасный регион с прекрасными климатическими условиями, хорошим потенциалом в туризме, бальнеологии, сельском хозяйстве, энергетике, легкой промышленности, добывающей промышленности и многих других отраслях жизнедеятельности. А самое главное, это республика искренних, гостеприимных и трудолюбивых людей.