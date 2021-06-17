Какие регионы ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

Сахалин — четвертый регион с обязательной вакцинацией

Как и в других российских областях, уже объявивших об обязательной иммунизации, она коснется некоторых категорий граждан: речь идет преимущественно о персонале сфер здравоохранения, образования, торговли, коммунальных услуг, питания, общественного транспорта, а также муниципальных и государственных служб.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой, противоэпидемические мероприятия направлены в первую очередь на вакцинацию граждан из групп риска. Сейчас на острове коэффициент распространения COVID-19 существенно возрос.

«У нас давно такого не было. Мы находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости (коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,7-1,9. — «Газета.Ru»). Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м», — пояснила Фунтусова на брифинге.

Программа вакцинации на Сахалине стартует 21 июня, к этому моменту местное правительство должно разработать порядок реализации процесса.

В то же время Фунтусова рассказала об изменении картины с больными. Ранее в регионе большая часть больных приходилось на население старше 65 лет, тогда как сейчас новые случаи заражения в основном выявляются у граждан от 18 до 39 лет. Причиной этого могло стать то, что пожилое население, входящее в группу риска, изолировалось, в отличие от молодежи.

В Сахалинской области также с недавнего времени ужесточают санитарно-эпидемиологические нормы. Теперь в регионе вновь действуют ограничения на проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях (это касается и кинотеатров), вводится обязательное ношение масок и перчаток в магазинах и для сотрудников сферы услуг. При ухудшении эпидемиологической обстановки не исключаются и другие, более жесткие карантинные меры.

Нарушители, игнорирующие режим повышенной готовности, будут привлекаться к административной ответственности.

Где еще вакцинация стала обязательной

На фоне ухудшения эпидемической обстановки первой о введении обязательной вакцинации определенных категорий населения объявила Москва 16 июня. В столице постановлением главного санитарного врача Елены Андреевой организации и индивидуальных предпринимателей обязали в течение месяца проставить вакцину как минимум 60% сотрудникам сфер торговли, услуг, образования и транспорта (это порядка 2 млн граждан, проживающих в столице).

Следом аналогичные меры приняло и правительство Подмосковья. Вместе с Москвой область лидирует в России среди регионов с самым большим количеством новых случаев COVID-19 (в столице, по информации оперштаба на 17 июня, за сутки выявили 6195 новых случаев COVID-19, а в Подмосковье — 1208).

Третьими об обязательной вакцинации объявили власти Кузбасса, где за последние сутки заразились еще 89 человек — за первые две недели июня в Кемеровской области суточный прирост новых заболевших увеличился на 75%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку такого решения регионов.

«С учетом ситуации [это движение] в абсолютно правильном [направлении]», — сказал Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что это его личное мнение.

Также осложняется ситуация в Амурской области и в Крыму, где местные власти не исключают введения обязательной вакцинации по примеру других регионов, если обстановка ухудшится. При этом, например, в Санкт-Петербурге, находящемся на втором месте по общему количеству случаев заражения коронавирусом, пока такую возможность не рассматривают. Несмотря на это, множество регионов антиковидные меры ужесточают: в том же Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на работу заведений общественного питания с 2.00 до 6.00, за исключением работы навынос и доставки, также прекращается работа фудкортов (в том числе в фан-зонах Евро-2020), детских комнат и прочих досуговых объектов. В Калининградской, Мурманской, Вологодской областях и республиках Бурятия и Марий Эл тоже усиливаются санитарно-эпидемиологические нормы.

За невыполнение требований по иммунизации ответственность выпадает на работодателей. Штрафы для юридических и должностных лиц в этом случае составят от 50 тыс. рублей до 1 млн. Непривитых сотрудников не смогут штрафовать или увольнять.

Прививки для студентов

Дмитрий Песков также заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов. С такой инициативой ранее выступил совет московских и подмосковных ректоров. В документе, оказавшимся в распоряжении ТАСС, говорится, что с 1 сентября на очные занятия высшим учебным заведениям рекомендуется допускать студентов, у которых есть подтверждающие документы о вакцинации, либо справки о наличии антител или противопоказаний к прививке.

Отказавшимся от прививки студентам предлагается проходить обучение онлайн.

По мнению совета, в настоящий момент в вузах в достаточной мере выработана система удаленного режима работы без потери качества обучения.

Также среди сотрудников и обучающихся рекомендуется проводить агитационную работу с привлечением медиков, которая, как считают ректоры, будет развивать мифы и слухи о прививках и стимулировать к вакцинации.

Более 14 тыс. новых случаев

За последние сутки по России зафиксировано 14 057 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 848 больше, чем днем ранее. За последнюю неделю ежедневный прирост преодолевает отметку в 14 тыс. больных в третий раз.

Также увеличилось число летальных исходов — 416, тогда как накануне их было 396.

Выздоровели при этом 11 205 человек.