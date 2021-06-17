В ресторанах могут появиться зоны, свободные от COVID-19

Представители московского ресторанного бизнеса на встрече с Сергеем Собяниным предложили провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По предложению предпринимателей, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА «Новости», что власти Москвы рассмотрят эту инициативу.

«Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», — рассказал РИА «Новости» президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

«Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», — напомнил ресторатор.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов подтвердил, что рестораторы на встрече с представителями столичного правительства озвучивали идею создания «антиковидных» ресторанов, в которых не будет никаких ограничений, но куда будут пускать только по сертификату о пройденной вакцинации.

«Это могут быть или зоны, или целые рестораны. Но, разумеется, это не обязательное требование: рестораны сами будут принимать решение. Пока это просто предложение со стороны бизнеса. Если мэрия одобрит такую идею, конечно, найдутся предприниматели, которые будут готовы такие рестораны открывать», — сообщил столичный омбудсмен.

Как заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», у предпринимателей есть право отстранить от работы непривитых сотрудников.

«Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы [Елены Андреевой], у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет к этому отношения, она не может разрешать или не разрешать этого», — пояснил омбудсмен.

Он напомнил, что, если работодатель оставляет непривитого сотрудника на предприятии, то ему грозит штраф до миллиона рублей либо закрытие ресторана на 90 дней.

«Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе, согласно этому нормативному акту, он имеет право на отстранение», — добавил Миронов.

Постановление главного санитарного врача Москвы касается сотрудников сфер торговли, индустрии красоты, развлечений, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ, транспорта и такси, предприятий образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики.

Ответственность за вакцинацию возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а контролировать ход прививочной кампании будут московские власти.

Штраф за отказ от вакцинации составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут «стоит» руководителям предприятий 1 млн рублей либо закончиться приостановкой работы на три месяца, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации подлежат более 2 млн работников в Москве. Проверка вакцинации будет проводиться через централизованные системы учета вакцинированных, бумажный сертификат не требуется», — пояснила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.