«Заново проходим эту историю»: Собянин объяснил всплеск заболеваемости в Москве

«Дельта» распространяется по России

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и вице-премьером Татьяной Голиковой в Коммунарке сообщил, что у почти 90% заразившихся коронавирусом в Москве за последнее время выявлен индийская разновидность заболевания — «Дельта». Это, по всей видимости, и стало главной причиной резкого всплеска заболеваемости COVID-19 по России в этом месяцев.

«Он [штамм] оказался более агрессивным, который быстрее распространяется», — добавил Собянин.

Усложняет ситуацию тот факт, что лишь у 25% москвичей есть иммунитет к «Дельте». В то же время, по словам Собянина, «индийский штамм» опаснее в плане рисков заражения из-за того, что существенно снижает иммунный ответ у переболевших. Так, количество антител для противостояния «Дельте» должно быть вдвое больше в организме человека, чем, например, в случае с уханьской формой инфекции.

» <…> То есть, по сути дела мы начинаем заново проходить эту историю. Причем с тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой, взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций, просто огромный рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», — рассказал мэр Первому каналу.

Симптомы «Дельты» отличаются от типичного варианта коронавируса: у заразившегося не пропадает обоняние, а течение болезни зачастую может напоминать желудочное отравление.

В больницу — только привитых

На фоне стремительно растущей загруженности медицинских служб московский департамент здравоохранения скорректировал правила плановой госпитализации пациентов.

Теперь плановая медицинская помощь будет оказана пациенту только в случае наличия прививки от коронавируса. Исключение составят граждане, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — объясняется в релизе на сайте Мосгорздрава.

Отмечается, что право на экстренное оказание помощи не ограничивается для всех граждан, независимо от их статуса вакцинации. Кроме того, временные меры о плановой госпитализации также не распространяются на больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что эта мера потенциально может привести к росту заболеваний, не связанных с коронавирусом, однако на текущий момент она оправдана.

«Ничего хорошего в этом решении нет, но я понимаю, что это вынужденная мера, потому что мы проваливаемся в вакцинации, а это самое главное оружие против коронавируса, от которого люди умирают. Поэтому ради здоровья, жизни людей надо принимать все возможные и невозможные меры, чтобы стимулировать вакцинацию», — подчеркнул он.

Регионы присоединяются к обязательной иммунизации

До сегодняшнего дня в России только четыре региона объявили о введении программы обязательной вакцинации определенных категорий граждан.

Пятым стало правительство Ленинградской области, своим постановлением от 18 июня обязавшее к сентябрю провакцинировать не менее 80% работников государственных и муниципальных служб, а также сфер торговли, оказания услуг, общепита, образования и здравоохранения.

В сообщении ведомства подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки организациям, которые к дедлайну не обеспечат вакцинацию 80% своего персонала, запретят осуществлять свою деятельность.

Такому же примеру последовала Тульская область, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В дальнейшем она не исключает вариант, при котором число регионов с обязательной вакцинацией увеличится.

«Этим инструментом при необходимости будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — заявила она на заседании Центризбиркома РФ.

Первой, напомним, о программе обязательной вакцинации объявила Москва 16 июня. Следом эту меру ввели Московская область, Кузбасс и Сахалин.

За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 17 262 человек — это максимальный ежедневный прирост с 1 февраля. По сравнению с предыдущим днем, количество больных увеличилось более чем на 3 тыс., также наблюдается рост летальных исходов.

Больше половины новых случаев заражения приходится на Москву, где сегодня был поставлен рекорд по этому показателю с начала пандемии. Реакцией столичного правительства стало новое ужесточение ограничительных мер, в частности — закрытие фан-зон и других больших досуговых объектов, а также сокращение численности посетителей при проведении массовых мероприятий до 1 тыс.