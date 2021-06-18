Куда россиянам разрешили летать

Россия 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, решение было принято после инспекционной поездки в Турцию членов кабмина, представителей Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Ростуризма.

Российские и турецкие специалисты осмотрели аэропорт и его ПЦР-лабораторию, изучили алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию забора материала в случае подозрения на COVID-19. Также россиянам показали три отеля — трех-, четырех- и пятизвездочный.

«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день», — сказала Голикова.

По ее словам, для въезда в Турцию нужно будет заполнить анкету, позволяющую отследить контакты онлайн. В аэропорту, а также в четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль, в целом в стране соблюдается масочный режим, а для местных жителей введен комендантский час — с 10 вечера до 5 утра.

«Важно отметить вакцинацию персонала. Уровень вакцинирования, по заявлениям турецких властей, составляет в отелях от 60 до 90%. Время доезда скорой помощи, по заявлению турецких коллег, составляет 10 минут, занятость коечного фонда на сегодняшний день снизилась с 59 до 39%», — пояснила Голикова.

В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, берутся смывы с контактных поверхностей, а также с рук персонала.

Вместе с тем, по ее словам, персоналу турецких отелей нужно четче отработать порядок действий при обнаружении повышенной температуры у посетителей. Также Голикова обратила внимание на недостаточное количество устройств для обеззараживания воздуха.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что возобновление авиасообщения является показателем доверия к Турции.

«Я надеюсь, что мы пожнем плоды нашей дипломатической работы с другими странами в ближайшее время, так же как и с Россией», — добавил он.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, более полумиллиона россиян ждут открытия Турции.

«У российских властей есть две важные и объективные причины для открытия Турции для чартерных рейсов в начале июля. Первая — это успешная борьба Турции с эпидемией коронавируса. Количество заболевших в Турции за последнюю неделю стало соответствовать критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения и Россией. Вторая важная причина — это более 500 тысяч человек в России, которые ждут, чтобы воспользоваться турами, которые они купили через агентства», — сказал он.

Кроме Турции, Россия восстанавливает авиасообщение с США, Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Ирландией, Болгарией и Иорданией.

С 28 июня из Москва можно будет напрямую улететь в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Софию, Варну, Бургас, Амман, Акабу, Дублин, Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Ларнаку, Скопье и на Пафос.

Также правительство предложило увеличить количество взаимных рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, включая Салоники, Ираклион, Родос, Корфу, Араксос, Закинтос, и разрешить гражданам Китая и Лихтенштейна въезжать в Россию.

Это решение будет предложено на утверждение председателю правительства России Михаилу Мишустину.

«Я бы хотела напомнить нашим гражданам, что в каждой из стран действует свой порядок пропуска на территорию государства, поэтому при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», — предупредила вице-премьер Голикова.