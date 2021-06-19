В Кузбассе разбился самолет. Погибли парашютисты и пилоты

В Кемеровской области совершил аварийную посадку двухмоторный самолет Л-410. Как сообщает со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр ТАСС, при крушении погибли парашютисты.

«По нашим данным, четыре человека в тяжелом состоянии, еще четыре в средней степени тяжести», — заявили в САПСЦ.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в результате крушения семеро погибли, пострадали 12 человек. Раненые и погибшие – спортсмены-парашютисты, самолет принадлежал местному парашютному клубу. Всего в самолете находилось 19 человек. Позже руководитель регионального отделения ДОСААФ Виктор Шемоханов уточнил ТАСС, что число погибших выросло до девяти человек.

Telegram-канал Mash сообщает, что в авиакатастрофе погибли инструкторы аэродрома Танай Вячеслав Новгородцев и Алексей Рыбальченко.

«Слава [Новгородцев] это самый добрейший человек на аэродроме. Вывести из себя его просто невозможно», — говорится на сайте аэродрома. Мастер спорта Новгородцев начал прыгать с парашютом в 1999 году. Алексей Рыбальченко был парашютистом-рекордсменом Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он совершал тандемные прыжки с людьми с ограниченными возможностями.

Крушение Л-410 произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе. Причиной аварии стал отказ одного из двигателей. Самолет L-410 «Турболет» был разработан еще в Чехословакии как машина для внутренних воздушных линий.

По данным Aviation Safety Network, к концу октября 2020 года в различных происшествиях разбились 128 самолетов L-410. Всего в этих происшествиях погибло 479 человек.

Подобные катастрофы, увы, происходят по всему миру регулярно. 13 июня во Франции разбился туристический легкий самолет. Два человека погибли, рассказали в пожарно-спасательной службе департамента Нор. Самолет вылетел с аэродрома в коммуне Бондю. На борту находились три человека. Вскоре после взлета самолет рухнул на автомобильную парковку торгового центра. После падения он загорелся.

В конце мая один человек погиб и один получил ранения после падения легкомоторного самолета в американском штате Техас. Согласно информации телеканала ABC13, самолет PZL-104 Wilga потерпел крушение в городе Пэрленд. На борту его были два человека. Выжившая при падении женщина сломала руку.

В июле 2019 года на севере Швеции произошло крушение одномоторного самолета, в результате которого погибли девять человек. Самолет упал возле города Умео в регионе Вестерботтен. Известно, что на борту были парашютисты.

В мае 2018 года в Ирландии в результате крушения легкомоторного самолета в Ирландии погибли два человека. В результате инцидента серьезно пострадали пилот и семилетний ребенок. Они были госпитализированы с места аварии и в последствии скончались в больнице.

Как отмечается, перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов в графстве Оффали.

Летом 2014 года три человека погибли в результате крушения самолета Piper PA-31T в Польше, сообщало Польское агентство печати.

На борту самолета, упавшего в окрестностях города Ченстохова, находились 11 парашютистов и пилот. «Мы подтверждаем гибель трех человек», — заявил представитель местной службы спасения Ярослав Войташик. При падении самолет загорелся, прибывшие на место крушения 16 пожарных бригад потушили огонь.