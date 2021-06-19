Группа риска: Гинцбург сообщил, кого надо вакцинировать в первую очередь

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» может использоваться при ревакцинации от коронавируса, чтобы поднять титр антител в организме. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, классический двухкомпонентный «Спутник V» для этого также подходит.

«Ревакцинацию «Спутником V» можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — «Спутник Лайт». Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», — заявил ученый.

Когда можно, а когда — не стоит

Кардиозаболевания, гепатит C и бронхиальная астма не являются противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.

«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. <...> К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — подчеркнул Гинцбург.

По словам ученого, если у человека наблюдается острая фаза конъюнктивита или крапивницы, то с прививкой можно не торопиться, и сделать ее через две недели после выздоровления.

Более того, добавил ученый, прививаться может и человек с онкологическим заболеванием в ремиссии. Однако важно помнить о химиотерапии – она не является противопоказанием, но может нивелировать эффект вакцины.

«Если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков – то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь – образования антител, не будет», — подчеркнул Гинцбург.

В феврале в НМИЦ эндокринологии при Минздраве сообщили, что прививка от COVID-19 рекомендована диабетикам. При этом людям с сахарным диабетом, у которых есть осложнения в виде диабетического кетоацидоза, гиперосмолярного гипергликемического состояния, лактатацидоза, тяжелой гипогликемии, не рекомендуется прививаться.

«Спутник» против штаммов

Глава Центра им. Гамалеи также сообщил, что человек «точно не заболеет коронавирусной инфекцией», если у него есть антитела к S-белку или большей его части.

«При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни «уханьским» штаммом коронавируса, <…> ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии», — сказал ученый.

Он также отметил, что вакцина «Спутник V» создавалась именно для борьбы с «уханьским» штаммом, изначальным, и позволит выработать антитела и против новых разновидностей коронавируса.

Накануне Гинцбург объяснил, почему состав отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируют менять из-за новых штаммов.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм», — заявил он в беседе с «Известиями».

По словам ученого, создание новых версий «Спутника V» — «дело неблагодарное». Гораздо более эффективной мерой, добавил он, будет поддержание высоких титров антител с помощью существующего препарата. При их снижении стоит снова привиться. В конце апреля Гинцбург заявил, что «Спутник V» будет эффективен и против индийского штамма коронавируса.

Не грозит бесплодием

Прививка «Спутником V» не грозит бесплодием, подчеркнул глава НИЦ им. Гамалеи. Препарат создан на основе аденовируса, человечество живет с ним очень давно.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — подчеркнул Гинцбург. По его словам, аденовирусы в составе «Спутника V» давным-давно вызывали у человечества легкие ОРЗ.

«Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было», — добавил ученый.

Еще в конце ноября заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса.

По его словам, прививку нельзя делать людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины — в частности, к гидроксиду алюминия. Кроме того, противопоказанием являются тяжелые аллергические реакции.

«Любая вакцинация ведет к стимуляции иммунного ответа, и что может произойти при наличии выраженных аллергических реакций, трудно предсказать», — отметил эксперт.

Прививаться также нельзя людям с острыми инфекционными заболеваниями и со злокачественными образованиями. Рыжиков добавил, что вакцинация не рекомендуется детям и беременным женщинам, поскольку на этих категориях еще не проводилось полноценных клинических испытаний препарата.