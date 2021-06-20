Жара и ультрафиолетовая радиация: москвичей ожидает аномальная неделя

До конца следующей недели в Москве будет держаться «супержаркая» погода до +35°C. Об этом в разговоре с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцетра РФ Роман Вильфанд.

«Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары», — сказал метеоролог.

По его словам, 20 июня, в воскресенье, воздух прогреется до +32°C. В понедельник — до +33°C, а во вторник температура воздуха может достичь +35°C.

«И вот до субботы температурный фон будет в диапазоне +29…+35°C», — добавил Вильфанд. Такая жара превышает норму на 7-9 градусов, она будет не просто аномальной, но и близкой к рекордным значениям.

«Каждый день можно ожидать рекорды. Например, 20 июня рекордное значение +31,1°C, 22 июня — +31,8°C, а мы прогнозируем, что будет +33…+35°C. Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», — сказал он.

Ультрафиолетовая атака

Последняя неделя июня также принесет с собой повышенный уровень ультрафиолетового излучения. «Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время», — пояснил Вильфанд.

Индекс ультрафиолетового излучения окажется в диапазоне 6-7, это высокий уровень «солнечной опасности». Можно навредить глазам и коже, заработать ряд заболеваний. Защититься от излучения можно, нося одежду с длинными рукавами, шляпы с широкими полями и используя солнцезащитные крема. В целом, лучше не находиться на улице в полуденные часы — до 15:00.

Гидрометцентр из-за жары объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Есть вероятность стихийных бедствий. В Подмосковье же объявлен «желтый» уровень опасности, в области воздух прогреется до +33°C.

Специалисты МЧС России рекомендовали загорающим на московских пляжах пользоваться солнцезащитным кремом и почаще переворачиваться — чтобы не получить тепловой удар.

«Правильное время для загара — с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00. Прежде чем загорать, нужно воспользоваться солнцезащитным кремом, а после посещения пляжа — принять душ и протереть тело лосьоном после загара», — предупредили в пресс-службе ведомства.

Загар будет тем интенсивнее, чем ближе человек находится к воде. Необходимо в любом случае защищать глаза и голову от солнца, а также не забывать пить больше воды.

Ковид не дремлет

В это же время директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что супержара может быть опасной для вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — сказал ученый. Он призвал проявить особую осторожность диабетиков и гипертоников. По его словам, ставить себя в экстремальные условия не нужно.

«На жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать», — сказал Гинцбург. Он также отметил, что после прививки от COVID-19 можно купаться. Однако истощать себя физически не стоит — у организма должны быть ресурсы для выработки антител.

Машины в опасности

Из-за жары московская ГИБДД рекомендует водителям проверять уровень охлаждающей жидкости в автомобиле и давление в шинах, так как оно может измениться в жаркую погоду.

Кроме того, кондиционер в машине необходимо не включать на полную мощность, так как резкий перепад температуры может привести к простуде.

Водителям не советуют садиться за руль в переутомленном состоянии. «Если чувствуете себя усталым, лучше отдохнуть перед поездкой или вовсе отложить ее», — отметили в Госавтоинспекции. В салоне лучше держать пару бутылок воды – на всякий случай.