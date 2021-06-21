«Настоящий африканский зной»: в Москве ожидают рекордную за 120 лет жару

Москва ставит рекорды

В Москве до 23.00 вторника продлевается «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщает Гидрометцентр России. Синоптики предупреждают, что 21 июня температура воздуха в столице достигнет +31°С, а во вторник — +35°С. Не исключается, что 23 июня температурные показатели и вовсе превысят +36°С. Это вызвано влиянием мощного субтропического гребня.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд, аномально жаркие дни в европейской части страны продлятся как минимум до конца следующей недели. Среднесуточный температурный фон в столице сейчас превышает норму на 7-9°.

«Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной», — констатировал он в беседе с ТАСС.

Аналогичный прогноз делают синоптики центра погоды «Фобос». По их мнению, температура воздуха будет на 13−15° выше климатической нормы июня, а вся европейская часть России столкнется с засухой и зноем.

«Жителей Европейской России в предстоящую неделю ждет настоящий африканский зной и засуха. На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить», — цитирует ведущего специалиста «Фобос» Евгения Тишковеца РИА «Новости».

Такая жара в регионе в последний раз была 120 лет назад, утверждают метеорологи.

«Только в одной Москве ожидается пять-шесть температурных рекордов дня и высока вероятность того, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха +34,7°», — говорится в сообщении «Фобос».

Как выжить в жару

Специалисты МЧС дали рекомендации, как не столкнуться с проблемами со здоровьем в результате жары.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, в период высоких температур стоит чаще проводить влажную уборку в помещениях, меньше курить и ежедневно пить 2-2,5 литра негазированной воды, витаминизированных коктейлей, чая или других прохладительных напитков. При этом эксперты призывают не забывать, что употребления чрезмерно холодных напитков стоит избегать.

«В условиях смога и жары нужно чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, меньше курить», — сообщили в МЧС.

Кроме прочего, специалисты рекомендуют регулярно устраивать влажные обтирания или принимать охлаждающий душ температурой не ниже +30°. Стоит обратить внимание и на нахождение в помещениях с кондиционером: оптимальную температуру необходимо выставлять в районе +23-25°, чтобы не допустить переохлаждения организма, и избегать пребывания рядом с кондиционером во влажной одежде.

Сокращение рабочего дня

Порядок трудового дня для работающих на открытом воздухе и в помещениях, которые не оборудованы кондиционером, нужно изменить в условиях аномальной жары, считают в Роспотребнадзоре.

В случае достижения температуры воздуха в помещении отметки +28,5° рабочий день необходимо сокращать на час. Если показатели превышают +29°, то на два часа, при +30,5° — на четыре часа.

Если работы осуществляются на улице, то их рекомендуется перенести на утренние или вечерние часы. Специалисты настаивают, что при температуре +32,5° на открытом воздухе можно работать не более 15-20 минут с перерывом на десятиминутный отдых — это позволит избежать перегревания организма.

В общей сложности на солнце нельзя находиться больше пяти часов в день. Это относится только к тем, у кого есть возможность работать в специальной одежде, защищающей от теплового излучения. В случае отсутствия таковой — не более 1,5-2 часов.

Помимо прочего, Роспотребнадзор акцентирует внимание на том, что для работ на улице следует привлекать граждан от 25 до 40 лет и в обязательном порядке использовать защитную одежду.