В Москве введены новые ограничения. Все кафе станут «covid-free»

В Москве ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней», — заявил градоначальник.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков. Рост заболеваемости COVID-19 в Москве вызван целым комплексом причин, отметила 22 июня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Однако главная — новый индийский штамм коронавируса Дельта. Сейчас в столице взрывной рост заболеваемости.

Собянин подчеркнул, что указ о «ковид-фри» зонах касается всех кафе и ресторанов в городе. От полного локдауна было решено отказаться — «необходимо сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики».

Подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — подчеркнул Собянин. Он добавил, что рестораторам необходимо будет создать систему проверки QR-кодов. Фудкорты же будут открыты только после проверки системы контроля, которая препятствует проходу к столикам посетителей без пропусков.

Отказывающиеся от этого требования предприятия смогут работать лишь на вынос или на доставку.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт», — подытожил Собянин.

Запрет на мероприятия

С 22 июня также вводится запрет на проведение массовых мероприятий с публикой, численность которой превышает 500 человек. Это касается мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе. «Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — отмечается в сообщении мэра.

Однако эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут «свободную от ковида» зону.

Некоторая дискриминация

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане без иммунитета к COVID-19 будут представлять угрозу для окружающих. Поэтому «неминуема» дискриминация непривитых.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — отметил он.

Журналист обратил внимание Пескова на ситуации, когда у человека есть иммунитет из-за перенесенной болезни, но он не прививался, в связи с чем его права могут быть ограничены.

«Это требует очень серьезного рассмотрения. Эта ситуация очень важная», — сказал Песков. Он указал на отсутствие единого мирового стандарта в этом вопросе. По его словам, коронавирус ведет себя столь нестандартно, что люди без иммунитета в любом случае оказываются в очень невыгодной ситуации. Вакцинация тут самоцелью не является, подчеркнул представитель Кремля.

«Самоцель — это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма», — добавил он.

О дискриминации ранее заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что многие граждане без прививок жалуются на поражение в правах.

«Вот, например, пишут, компания «Норильский никель»: всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала омбудсмен.

По ее мнению, так стимулировать прививки – нечестно. Такие механизмы вакцинации создают массовый психоз.

«Самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям», — добавила Москалькова.