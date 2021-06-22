Никакого праздника: где в России отменяют выпускные вечера

Республика Крым

Крымские власти решили запретить проведение выпускных вечеров в четырех регионах Крыма: в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште. Также запрещена организация зрелищно-развлекательных мероприятий. В том числе под запрет попала работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов.

В минздраве республики пояснили, что выпускные вечера запрещены только в четырех муниципалитетах. «То есть там, где самая сложная эпидемиологическая обстановка. Дети в этих муниципалитетах будут подходить за документами в индивидуальном порядке с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора», — уточнила глава ведомства Валентина Лаврик.

Чиновница добавила, что выпускники и их родители могут запланировать торжества на период после снятия ограничений. По словам Лаврик, опыт прошлого года показал, что выпускники отмечают окончание учебных заведений в течение года.

Москва

Тем временем в Москве, где наблюдаются наиболее высокие показатели заболеваемости коронавируса, власти разрешили каждому учебному заведению самостоятельно решать, как и когда проводить выпускные.

«Так, учебные заведения могут организовать праздник для выпускников на своей территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а именно с проведением термометрии, использованием нескольких входов, тщательной уборкой и дезинфекцией помещений», — отметили 18 июня в пресс-службе департамента образования и науки.

Если выпускной будет проводиться в школе, то количество человек в помещениях должно быть ограничено, а участники мероприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«При этом у родных выпускников также будет возможность посмотреть видеозапись и онлайн-трансляцию школьного праздника», — добавили в департаменте.

Тем не менее столичные власти отменили общегородской выпускной, проведение которого было запланировано в Парке Горького.

Как Уфа, Тюмень и Новый Уренгой последовали примеру Москвы

В этих городах так же, как и в Москве, отменили общегородские выпускные.

В Уфе из-за коронавирусной инфекции под запрет попал «Большой выпускной», запланированный на 26 июня в парке «Кашкадан». Помимо этого, до 2 июля глава Башкирии постановил о необходимости воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Тем не менее, как сообщало агентство «Башинформ», выпускные балы по всей республике пройдут в назначенное время с соблюдением санитарных норм.

В Тюмени отменили традиционное общегородское мероприятие «Вальс на набережной». Его проведение было запланировано на 30 июня и уже был готов сценарий, отработаны организационные вопросы. К вальсу готовились более 250 пар выпускников. В прошлом году мероприятие также было отменено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Власти Нового Уренгоя заявили, что «не могут позволить себе такой риск — собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей». Поэтому было принято решение об отмене массовых мероприятий и общегородского выпускного. Тем не менее, по словам главы города Андрея Воронова, в школах можно проводить линейки, вручать грамоты и аттестаты.

Как отметят юбилей «Алых парусов»

Пока в некоторых городах России отменяют общегородские выпускные, власти Санкт-Петербурга решили все же провести «Алые паруса» в ночь с 25 на 26 июня — в этом году отмечается 60-летие праздника.

Но некоторые ограничения будут. В частности, губернатор Александр Беглов заявил, что на Дворцовой площади смогут присутствовать только выпускники петербургских школ, гимназий, лицеев и колледжей. По его словам, дискуссия о проведении торжества длилась последние несколько недель.

«Александр Беглов отметил, что всем приглашенным на «Алые паруса» придется использовать маски на протяжении всего мероприятия, а также пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь», — оповестила администрация города.

Где еще в России запрещены выпускные

В Ханты-Мансийском автономном округе власти запретили проведение массовых мероприятий с численностью участников более 20 человек. В связи с этим в администрации Сургута заявили о том, что планируется запретить выпускные, так как в школах обучаются от 25 человек в каждом классе.

Выпускные запрещены на территории Новосибирской области. Власти региона также продлили режим повышенной готовности вместе с действующими ограничениями до 30 сентября. Этот режим действует там больше года.

В Туве под запрет попали мероприятия, посвященные выпуску школьников, которые будут проводиться в «помещениях объектов общественного питания (закусочные, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, столовые, бары, кафе, кафетерии, караоке-бары, банкетные залы, банкетные дома, рестораны, ночные клубы), театрах, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях, в том числе в домах культуры».

В Белгородской области запретили общегородские выпускные балы, но разрешили проводить торжества на территории школ на открытом воздухе.