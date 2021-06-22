«Это война»: половина работников не поддерживают обязательную вакцинацию

Больше половины (52%) представителей рабочих профессий выступили против обязательной вакцинации, свидетельствуют данные опроса сервисов VK Работа и ResearchMe, которые поступили в «Газету.Ru».

44% работников восприняли это явление негативно, поскольку считают вакцины от COVID-19 недостаточно исследованными, а оставшиеся 8% высказались против, так как имеют противопоказания.

Поддерживают решение властей о принудительной вакцинации 46% представителей рабочих профессий — из них 30% считают, что эта мера поможет снизить риски заражения и замедлить темпы распространения болезни, 16% уверены, что так они будут знать, что их коллеги не заболеют и никого не заразят.

«Участники опроса также рассказали, как их руководство относится к обязательной вакцинации. У большинства — 37% — руководство считает, что решение о прививке должен принимать каждый человек самостоятельно. Призывают всех скорее привиться менеджеры у 27%. Еще 16% отметили, что их руководителям все равно, привиты те или нет», — сообщили в VK Работе.

Опрос проводился в июне 2021 года среди 1 071 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.

Первыми обязательную вакцинацию для 60% сотрудников сферы обслуживания ввели Москва и Санкт-Петербург. Аналогичные меры были приняты в Московской, Тверской, Мурманской, Кемеровской, Тульской, Сахалинской, Ленинградской, Нижегородской областях, а также в Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), комментирую результаты опроса, раскритиковали работников, не желающих прививаться.

«Те люди, которые не хотят прививаться, просто выбрали смерть. Можно долго сидеть и ждать, пока тебя съест коронавирус. Провакцинируйся и ты сохранишь здоровье, будешь иметь рабочее место и зарплату. Здесь как с детьми, говоришь: не ходи туда. Кто-то слушает, а кто-то идет дальше», — сообщил «Газете.Ru» председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Россияне, считающие вакцину не изученной, просто подвержены злонамеренным слухам, полагает эксперт. «Вакцина может быть и через 50 лет не до конца изучена. Это просто война, и в такое время принимают военные решения. Если решено в обязательном порядке вакцинироваться, то надо это делать», — сказал он.

Он также призвал властей не прекращать кампанию по продвижению вакцинации. «Чтобы убедить людей пойти и поставить прививку, нужно постоянно проводить информационную работу — использовать любые методы убеждения и пропаганды», — заключил Шмаков.

Вместе с тем сейчас кампания по пропаганде вакцинации в России ведется непоследовательно, отмечает замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Вакцина — это, конечно, хороший метод защиты, но в последнее время у нас очень непоследовательные заявления делаются: например, что надо третий раз вакцинироваться. Логично, что у населения возникает мысль, что вакцина не очень, если ей надо ревакцинироваться каждые полгода», — сообщил он «Газете.Ru».

Чтобы вернуть доверие населения, властям следует сфокусироваться на продвижении доказательных исследований вакцин, полагает инфекционист.

«В этом случае уже больше половины населения точно захочет, если они умеют мыслить логически. А для тех, кто не умеет, нужны выступления авторитетных людей, относящихся к интересующим их группам: спортсмены, артисты и так далее», — пояснил он.

При этом ужесточать ограничительные меры властям не стоит, продолжает Покровский. «У нас, чем больше ужесточают, тем больше люди сопротивляются. Есть большие риски, если слишком давить. Лучше всего действуют убеждения и показательные примеры», — сказал он.

Если выстроить работу грамотно, то уже к Новом году Россия может справиться с эпидемией. «Дело затянулось. Если будут последовательные действия и не будет метаний, то уже к Новому году можем добиться хорошего результата», — заключил академик РАН.