«Заболеваемость выросла на 30% за неделю»: ситуация с COVID-19 в России

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех регионах страны.

По ее словам, в апреле и мае эпидемиологическая ситуация была стабильной, но в последние три неделе произошел рост. Коронавирусом стали заражаться на 30% чаще. При этом общий показатель заболеваемости на 100 тыс. населения сейчас составляет 76,2 случая.

Также Голикова поделилась оперативными данными по числу привитых: первым компонентом вакцины привиты 20,7 млн человек, два компонента получили 16,7 млн россиян.

Наименьшее число россиян привиты от COVID-19 в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. Самые низкие показатели тестирования – в Еврейской АО, Мордовии и Курганской области.

Также вице-премьер назвала 10 регионов, где превышен среднероссийский уровень заболеваемости: кроме Москвы, Подмосковья и Петербурга, это еще Карелия, Сахалин, Хакасия, Крым, Горный Алтай, Мурманская область и Бурятия – последняя еще и закрывается на локдаун первой в стране.

Подмосковье пошло за Москвой

23 июня в Московской области сообщили о 2323 случаях выявленного коронавируса, это наибольшее число с начала пандемии. Вскоре было объявлено, что регион вслед за столицей вводит новые ограничения.

Как и в Москве, c 28 июня посещать заведения общественного питания можно будет только при наличии QR-кода. При этом на летних верандах будут обслуживать всех. Ночные клубы, бары и дискотеки — только по QR-коду.

Кроме того, закрываются детские и спортивные площадки, веранды и другие подобные объекты.

Под запретом оказываются любые мероприятия в помещениях численностью свыше 50 человек.

COVID-free Москва

Накануне ограничительные меры из-за коронавируса ужесточили в Москве. «С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве вызван целым комплексом причин, заявила вице-мэр Анастасия Ракова. Однако главная — новый индийский штамм коронавируса Дельта. Сейчас в столице взрывной рост заболеваемости.

Собянин подчеркнул, что указ о «ковид-фри» зонах касается всех кафе и ресторанов в городе. От полного локдауна было решено отказаться — «необходимо сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики».

Подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода в электронном виде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане без иммунитета к COVID-19 будут представлять угрозу для окружающих. Поэтому «неминуема» дискриминация непривитых.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — отметил он. По его словам, коронавирус ведет себя столь нестандартно, что люди без иммунитета в любом случае оказываются в очень невыгодной ситуации. Вакцинация тут самоцелью не является, подчеркнул представитель Кремля.

«Самоцель — это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма», — добавил он.