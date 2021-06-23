Локдаун, QR-коды, справки: как в России ужесточают меры по борьбе с COVID-19

Бурятский локдаун

В Бурятии вводят локдаун из-за стремительно ухудшающейся обстановки по COVID-19, решение было принято 23 июня на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с пандемией. Республика стала первым российским регионом, вводящим локдаун в 2021 году.

Карантин продлится с 27 июня по 11 июля. В это время не будут работать все учреждения и предприятия, кроме медицинских организаций, аптек, банков, салонов связи, поставщиков продуктов и товаров первой необходимости, организаций, выполняющих «неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств», а также проводящие неотложный ремонт и погрузочно-разгрузочные работы.

Продолжат работать и организации, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим условиям. Помимо этого, будут функционировать предприятия сферы энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения, и занятые в посевной кампании сельскохозяйственные предприятия.

Закрыты будут все торговые центры, предприятия общественного питания (еда будет продаваться на вынос и через доставку), индустрии красоты, развлечения и бытовых услуг, приостановят работу гостиницы, автосервисы, автомойки, музеи, говорится в сообщении регионального правительства.

Во время локдауна детям до 14 лет будет запрещено выходить из дома без взрослых, во всем регионе увеличат количество мобильных групп и рейдов для проверки на улицах соблюдения карантина.

Также республиканские власти в ближайшее время проведут совещание по организации постов для контроля передвижения жителей.

«У нас ситуация не улучшается. Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности», — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

При этом он добавил, что продления карантина не планируется.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Сергея Ханхареева, в последнее время заболеваемость среди сотрудников сферы услуг и работников промышленных предприятий выросла в 13 раз, среди воспитанников детских садов и школьников — в 6,5 раза.

«Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. К сожалению, растет число умерших пациентов. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике», — сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Подмосковье вводит QR-коды

В Московской области также усиливаются ограничительные меры: с 24 июня проведение любых спортивных и развлекательных мероприятий разрешается только при нахождении в помещении не более 50 человек (на открытом воздухе предел составляет 500 человек).

Помимо этого, с 28 июня в Подмосковье посещение мест общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек будет осуществляться исключительно по QR-кодам.

Также с 28 июня приостанавливают деятельность детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки, закрываются спортивные и детские площадки.

Более того — в Подмосковье могут с 1 июля запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация не улучшится, приводит ТАСС слова главы областного министерства здравоохранения Светланы Стригунковой.

«Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», — пояснила глава ведомства.

Обязательная вакцинация в регионах

Обязательную вакцинацию для широкого круга работников предприятий и учреждений ввели в 12 российских регионах: в Крыму, в Калининградской, Ленинградской, Московской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве.

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В Башкирии с 29 июня все заведения общепита будут пускать только тех посетителей, у кого есть справка о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, среднероссийский уровень заболеваемости превышен в Бурятии, Карелии, Хакасии, Крыму, на Сахалине, Алтае, в Мурманской и Московской областях, а также в Москве и Петербурге.

По состоянию на день 23 июня Москва остается лидером по абсолютному числу зарегистрированных случаев коронавируса нового типа — зафиксировано заражение 1 307 243 человек.

По суточному приросту столица также лидирует (6534). На втором месте Подмосковье (2323), на третьем — Петербург (1092). Всего в России за прошедшие сутки выявлено 17 594 случая заболевания коронавирусом.