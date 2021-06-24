Новые меры по коронавирусу: детей пустят в кафе, курьеров обязали привиться

Где QR-код будет не нужен

В изменениях в указе мэра Москвы указано, что до 11 июля включительно в столице будет разрешено посещение летних сезонных кафе, а также веранд без предъявления сертификата о вакцинации.

Также в «антиковидные» заведения разрешается допуск несовершеннолетних, которые не смогут предъявить QR-код о вакцинации в силу того, что прививка лицам до 18 лет противопоказана. Тем не менее таким посетителям для входа в кафе потребуется сопровождение родителя или другого законного представителя, имеющего QR-код.

В то же время QR-код не будет нужен для посещения кафе и ресторанов, находящихся при гостиницах и хостелах. При этом предприятие должно обеспечить отсутствие доступ в заведение граждан, не проживающих там, — таким образом, доступ туда разрешается только постояльцем. Аналогичная мера коснулась столовых и буфетов в образовательных учреждениях и на предприятиях индивидуальных предпринимателей.

Если владелец QR-кода заболел COVID-19, то действие кода может быть приостановлено. Режим COVID-free не распространяется на аптеки и продуктовые магазины, добавили московские власти.

Что касается самого QR-кода, то его не выдадут тем, кто вакцинировался зарубежными препаратами, а также тем, кто переболел бессимптомно и не обращался ко врачу.

Прививки для курьеров

Роспотребнадзор внес дополнение в указ о проведении вакцинации отдельным категориям граждан. Теперь в перечень сотрудников, попадающих под обязательную вакцинацию, входят работники московских служб доставки, в том числе — курьеры еды.

«Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. №1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: — доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Накануне «Яндекс» открыл пункты вакцинации своих сотрудников курьерских служб и такси по столице, обратившись в правительство с просьбой разрешить колоть вакцину независимо от гражданства и полиса ОМС. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в свою очередь сообщил о готовности властей содействовать в этом всем компаниям.

Правда, в первую очередь вакцинация пока будет касаться граждан России.

Непривитых — отстранять и лишать отпуска

Оперштаб напоминает, что работодатель обязан организовать вакцинацию сотрудников, которые входят в перечень сфер, попавших под обязательную иммунизацию. По большей части это относится к работникам торговли и услуг. Как правило, это те сотрудники, которые имеют большой уровень контактов.

Любой сотрудник, попадающий под обязательную вакцинацию, имеет право отказаться от прививки, но в этом случае, на основании закона, он должен быть отстранен от работы без сохранения зарплаты на период пандемии.

Соответственно, его отсутствие на работе расценивается как неуважительная причина и не включается в стаж, не давая права на ежегодный отпуск.

«Работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки», — подчеркивается в заявлении.

В то же время ведомство добавляет, что к тем 60% от общего числа сотрудников, которые должны быть привиты в принудительном порядке, относятся штатные работники, в том числе те, кто находится на удаленном формате, а также самозанятые. Если в компании существуют региональные подразделения, то иммунизация касается исключительно работающих в столице. После прохождения вакцинации они не освобождаются от ношения масок и перчаток на работе.

В допустимые 40% работников без прививки входят сотрудники, которым прививка противопоказана.

Оперштаб, помимо прочего, обращает внимание, что высокая концентрация антител в организме — это не противопоказание для прививки. Прохождение такого исследования перед вакцинацией не носит обязательный характер и не рекомендуется.

«С точки зрения экспертов, наличие высокого уровня иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования», — ответили в ведомстве.

В конечном счете, если работодатель отказывается от выполнения постановления правительства о вакцинации, то Роспотребнадзор оставляет за собой право обратиться в суд. В этом случае игнорирующим режим грозит административное приостановление деятельности до 90 дней.