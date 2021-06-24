Отток отдыхающих, аннуляция туров: чем грозят новые антиковидные меры на Кубани

«Антиковидные» курорты

Правительство Краснодарского края выпустило постановление об ужесточении правил в туристической сфере. Такое решение было принято в связи с резким ростом распространения COVID-19.

Так, с 1 июля пансионаты, санатории, гостиницы и отели будут принимать на заселение только тех постояльцев, у которых есть на руках отрицательные результаты ПЦР-теста или сертификат о пройденной вакцинации.

И уже с 1 августа местные власти намерены пускать на курорты исключительно привитых гостей. Либо тех, у кого есть медицинский отвод. И ПЦР-тест в этом случае уже не будет альтернативой. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

При этом на детские лагеря, как изначально говорилось в заявлении Кондратьева, новые меры не распространяются, что уже подтвердили в краевой администрации. Позднее слова о лагерях пропали и из социальных сетей губернатора.

Вице-президент Ассоциации туроператор России Илья Уманский в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что в организации готовят обращение к властям Кубани не запрещать посещение курортов туристам без прививок. Он назвал решение местного правительства оправданным, однако добавил, что в случае «усугубления» этого решения может быть сорван туристический сезон — можно будет ожидать значительное количество аннулирования бронирований и отток людей.

«Мы предполагаем, что можно ожидать значительно количество аннуляций бронирований, которые совершены, и значительный отток людей с курортов и, самое главное, их переориентация на зарубежное направление: та же Турция довольствуется только ПЦР-тестом», — сказал Уманский.

По его словам, формирование таких мер для российских туристов вызывает беспокойство.

«Мы будем обращаться к губернатору Краснодарского края с просьбой разрешить туристам в августе заезжать на условиях «или ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации» — на тех же условиях, на которых туристов принимает Турция», — заключил он.

По последним данным оперативного штаба, за последние сутки на Кубани выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у пятерых детей (это максимальные показатели с марта). В стационарах, специализирующихся на приеме больных COVID, занято почти 1400 коек. Также растет количество летальных исходов — 17 за последние сутки, в последний раз в регионе столько фиксировали в феврале.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — объяснил введение ограничительных мер Кондратьев.

Как на Кубани борются с коронавирусом

COVID-free курорты — не единственная мера по противодействию коронавирусу в Краснодарском крае.

Накануне регион присоединился к кампании об обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Глава местного Роспотребнадзора Мария Потемкина охарактеризовала ситуацию с коронавирусом как «неблагополучную», и теперь, как и во многих других российских регионах, на Кубани работодателей в некоторых сферах обязали привить минимум 60% сотрудников.

Согласно постановлению регионального санитарного врача, до 23 июля эта часть жителей Краснодарского края должна получить первый компонент вакцины, второй — до 23 августа.

«Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора», — прокомментировал ситуацию губернатор края.

Обязательная иммунизация коснется работников сфер торговли, услуг, образования, бытового обслуживания, общепита, туристической индустрии и общественного транспорта. Исключение составят лишь сотрудники, имеющие медицинские противопоказания к вакцине.

Также на Кубани обязательным к исполнению остается соблюдение масочно-перчатного режима и социальной дистанции в общественных местах, в том числе точках общепита. Жителям из групп риска необходимо соблюдать самоизоляцию.

Ограничения коснулись и выпускных мероприятий в школах для одиннадцатиклассников. На онлайн-формат, как это сделали некоторые другие регионы, Кубань не переходит, однако все площадки для проведения выпускных будут оснащены санитайзерами и рециркуляторами воздуха. Кроме прочего, в этом году выпускные вечера начинаются с 16.00, что связано с необходимостью соблюдения санитарных требований.

Спрос на российские курорты упал

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в последнее время отечественные туристы, планировавшие посетить внутренние курорты, все чаще стали обращаться к туроператорам за обменом путевок в пользу Турции. Россия объявила о возобновлении авиасообщения с этим государством с 22 июня.

Это, по всей видимости, могло коснуться и Краснодарского края, который на туристической карте России является одним из самых популярных регионов. С начала 2021 года курорты Кубани посетили более 3 млн туристов (цифра на 20% больше, чем в доковидный 2019 год), и, как утверждал глава региона, по состоянию на июнь номера забронированы до 1 сентября на 90%.

«Сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края. У нас сейчас нет другого выхода, кроме как создавать условия для строительства новых отелей», — говорил губернатор на совещании.

По данным сервиса Level.Travel, после анонса о возобновлении авиасообщения с Турцией потребительский спрос на курорты российского Юга упал на 50%. Это может быть связано в том числе с тем, что цены на турецкие курорты как минимум в этом сезоне на 2-2,5 раза ниже, чем на российские аналоги. Также в южной части России было очень много осадков, что тоже может создать неблагоприятные условия для туризма, подчеркнул Вице-президент Российский союз туриндустрии Юрий Барзыкин для BFM.ru.