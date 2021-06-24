«Такой жары уже не будет»: что ждет москвичей в июле

Небольшое снижение температуры прогнозируется в последние дни июня, однако с началом июля в Москве будет становиться все жарче из-за нового антициклона. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Такая погодная ситуация очень похожа на ту, что была у нас в 2010 году. Смена процесса у нас произойдет в понедельник-вторник. Один антициклон сменится следующим. Сначала жара ослабеет, но следующие дни тем не менее будут умеренно теплыми.

Следующий антициклон с такими же характеристиками будет определять погоду в нашем регионе уже в первых числах июля — есть вероятность того, что период жаркой погоды к середине месяца у нас вернется», — сказала она.

Между тем, по мнению главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в первую пятидневку июля в Москве будет умеренно тепло — +22℃…+27℃ с кратковременными дождями.

«Но такой экстремальной жары, как на этой неделе, в июле уже не будет. В субботу, 26 июня, ожидаем первые признаки изменения погоды: локальные ливни и грозы по региону. Смоленск и Тверь уже с такими грозами. На выходных не будет +35℃…+36℃, ожидаются более скромные +31℃. Заметное снижение температур будет уже в воскресенье-понедельник», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Последнюю неделю над столицей завис «блокирующий» антициклон, который мешает западно-восточному переносу воздуха — в итоге средняя температура стала на 10 градусов выше нормы, объясняет Татьяна Позднякова.

«Антициклон — это область высокого давления, такая своеобразная воздушная гора, которая не пропускает другие воздушные потоки, и под массой высокого давления происходит растекание облачности. Антициклон характеризуется быстрым прогревом, он подвешен за счет сжатия воздуха — из-за этого температура и повышается», — добавила она.

Экстремально жаркая погода приходит в Москву не впервые, напоминает руководитель прогностического центра «Метео». Похожие аномалии были в 1948, 1972 и 2010 годах.

«Глобально, с каждым годом температура будет повышаться, и лет через 30 мы будем ощущать у себя климат, как в Воронеже или Ростове-на-Дону. Но это климат, а не погода. Следующее лето вполне может оказаться диаметрально противоположным, то есть холодным», — пояснил Шувалов.

Спрогнозировать поведение погоды сложно — сделать это можно лишь за несколько дней до ее наступления, подчеркивал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение этого лета будут и периоды похолодания, но говорить, будет ли такая экстремально жаркая погода снова трудно, это за пределами современных возможностей прогнозирования. Но если она будет наступать, то за три-четыре дня мы предупредим», — говорил он «Газете.Ru».