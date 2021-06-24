«Секунд 40 и хлопок»: очевидцы рассказали о крушении вертолета Росгвардии

В четверг, 24 июня, около девяти часов вечера в окрестностях деревни Корпикюля в Гатчинском районе Ленинградской области в 30 км к юго-западу от Санкт-Петербурга разбился вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии, об этом сообщили пресс-службы ведомства.

Боевой вертолет Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. После падения воздушное судно полностью разрушилось и загорелось.

По предварительным данным Росгвардии, экипаж в составе трех военнослужащих погиб.

Как пишет «Фонтанка», на борту находились 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан.

В Росгвардии сообщили, что экипаж уводил машину от населенного пункта перед крушением, вертолет упал в поле, не задев дома. Причиной крушения Ми-8 мог стать отказ двигателя, приводит ТАСС сообщение источника. На месте ЧП работает комиссия СЗО Росгвардии под руководством начальника авиации.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по 351-й статье УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Что говорят очевидцы

Очевидцы крушения выложили в группу «ДТП и ЧП. СПб» несколько кадров со столбом черного дыма, поднимающимся над деревьями.

Пользователь Павел Баранов написал, что катастрофа случилась буквально у него на глазах.

«Он как-то крутанулся, то ли лопасти сначала разлетелись — потому что какие то фрагменты полетели — потом он наклонился носом в низ и упал.

Секунд через тридцать услышал хлопок, видимо, взрыв топлива произошел, и повалил черный дым», — рассказал Павел.

На вопросы о том, почему он не заснял момент падения, Павел ответил, что сразу после падения пытался сообщить о случившемся в профильные органы.

«Я пытался дозвониться сразу в экстренные службы, не до фото было», — ответил пользователь, вызвав одобрение других читателей.

Также пользователи предположили, что вертолет мог за что-то зацепиться.

«Там нет проводов и ничего. Он просто на ровном месте над полем очень низко летел, и в какой-то момент лопасти стали неровно работать, начал переворачиваться», — написала Аня Громзина.

Василий Никитенко выразил мнение, что причиной ЧП могла стать остановка двигателя.

«Я слышал, остановка двигателя была (как мне показалось по звукам), потом секунд 40 и хлопок…Соболезнования близким», — указал он.

Слава Проничкин рассказал, что за несколько секунд до падения вертолет как будто заглох в воздухе, затем экипаж попытался снова запустить двигатель, причем звук был – как у «Жигулей» без глушителя, и после этого вертолет рухнул.

«Сегодня, когда над нами [вертолет] пролетал, мне его звук не понравился. Именно звук. Даже не знаю почему. У меня слух абсолютный, поэтому обратила внимание на звук, такой тяжелый и отдельно-четкий, необычный. Т.е. возможно, проблема возникла почти сразу. И пилот, когда заметил [неполадку], пытался дотянуть», — добавила Zoe Borisova.

Первый полет многоцелевого вертолёта Ми-8, разработанного люберецким ОКБ имени М. Л. Миля, состоялся ровно 60 лет назад — 24 июня 1961 года. Машина эксплуатируется более чем в 50 странах мира в ходе гражданских и военных миссий.