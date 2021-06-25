Сапегу и Протасевича выпустили из СИЗО. Они находятся «в Минске, но не дома»

Гражданка России Софья Сапега и белорусский оппозиционер, экс-главный редактор Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии), месяц назад задержанные в Минске, переведены под домашний арест. Первым об этом сообщило «Би-би-си» со ссылкой на родителей подозреваемых.

«Мы находимся в шоке», — рассказал отчим Сапеги Сергей Дудич, добавивший, что не может подтвердить или опровергнуть, сняты ли с Софьи обвинения, «чтобы не навредить дочери».

«Софья находится под домашним арестом в Минске, но не дома», — сообщил Дудич РБК.

Отец Протасевича Дмитрий также заявил, что его сын находится под домашним арестом. С чем это связано, он не смог ответить, однако добавил, что с Романа и Софьи обвинения не снимали.

«Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно», — подчеркнул Протасевич-старший.

Изменение меры пресечения Сапеге официально подтверждают ее адвокат Антон Гашинский и посольство России в Белоруссии (сейчас вопрос Сапеги, как пояснили РИА «Новости», решается консульскими сотрудниками). По словам защитника россиянки, она имеет возможность общаться с родителями.

Он также подчеркнул, что переводу на домашний арест девушки, вполне вероятно, поспособствовали переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

«На нее наложен ряд ограничений: она не может с определенным количеством людей общаться, ограничение на общение по телефону, на физическое общение и использование интернета. Она находится на съемной квартире в Минске» — пояснил Гашинский.

Самочувствие у Сапеги после освобождение удовлетворительное, сообщил Гашинский RT. С родителями она может общаться неограниченно, в то же время, несмотря на нахождение под домашним арестом, россиянку в Минске сопровождает охрана.

«Софья чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку. Смена меры пресечения произошла на днях. Точнее сказать не могу. В Белоруссии нет электронных браслетов на этот случай [домашнего ареста], но есть охрана, которая везде сопровождает», — сказал он.

Дудич в разговоре с каналом «Подъем» пояснил, что его падчерице разрешены встречи только с родителями и адвокатом, а под домашним арестом она находится уже несколько дней. Как Сапеге объяснили изменению меру пресечения, он рассказывать не стал, сославшись на тайну следствия.

«Вчера мы с ней увиделись. Жалоб никаких нам не высказывала, говорила, что обращались с ней достаточно корректно. Она находится в Минске под домашним арестом. Где — пока сказать не могу, но не с нами. Нам на сегодня вполне достаточно, что она находится не в тюрьме, а под домашним арестом», — отметил он.

В сети были опубликованы фото Протасевича и Сапеги, сделанные уже после их освобождения. Отец россиянки Андрей Сапега уточнить подлинность снимков не смог.

«Не знаю, случайная это была съемка, как они прогуливаются в парке, или информационный вброс, не могу пока ничего комментировать», — сказал он.

Посадка после посадки

Сапега и Протасевич, напомним, были задержаны 23 июня после экстренной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Причиной стало анонимное ложное сообщение в службу безопасности аэропорта о минировании самолета. Впоследствии задержанные были переведены в СИЗО КГБ в Минске, а на Западе, в частности — в США, Великобритании и Германии, — призвали запретить полеты над Белоруссией за «безрассудные действия, поставившие пассажиров и экипаж под угрозу».

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Белоруссии, включая «организацию массовых беспорядков». Сапеге инкриминируют 342-ю статью («организация групповых действия, грубо нарушающий общественный порядок») и статью 130 («разжигание социальной вражды и розни»).

Признания Протасевича

Вскоре после задержания молодых людей белорусский госканал ОНТ распространил видео, на котором Протасевич дает показания. На камеру он сделал ряд громких признаний, касающихся деятельности белорусской оппозиции.

По словам Протасевича, он признает вину и берет на себя ответственность за «призывы, поспособствовавшие началу беспорядков».

Кроме прочего, Протасевич раскрыл, что Nexta спонсировал некий российский олигарх, имя которого он не назвал, а штаб Светланы Тихановской — литовские бизнесмены. Протасевич уверен, что его «предали», и человеком, которого он подозревает, якобы мог быть сотрудник штаба Тихановской Даниил Богданович, приложивший, по его мнению, усилия к тому, чтобы белорусские спецслужбы узнали о нахождении Протасевича на борту Ryanair. Тихановскую же он называет «святой невинностью».

В общей сложности Протасевич привел порядка 15 имен, в том числе — либеральных журналистов, которые якобы были координаторами уличных акций и оказывали информационную поддержку проектам, помогая тем самым формировать повестку канала и конкретные тезисы и преследуя цель «по захвату власти». В конце интервью Протасевич добавил, что, хоть и не изменит свою политическую позицию, он уважает президента Лукашенко. После этого заплакал и заявил, что хочет спокойной жизни.

Протасевича считают «заложником»

Интервью Протасевича вызвало неоднозначную реакцию. Несмотря на заверения блогера о том, что на интервью и на полное сотрудничество со следствием он согласился добровольно, а в СИЗО «чувствует себя в безопасности» и его «пальцем никто не трогал», журналисты обратили внимание на следы на его руках, которые могли свидетельствовать о пытках и, как возможное подтверждение тому, принуждении к признанию.

Находящаяся в Польше семья Протасевича в версию о том, что эти следы — стяжки от наручников в момент задержания (так заявил сам Протасевич), не поверила. Отец задержанного выразил предположение, что его сына пытали, запугивали и могли заставлять принимать психотропные препараты.

«У Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. И это очень видно по лицу... Сначала его пытались душить, избивали. Сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали — страшно даже предположить. <…> Он никогда не сказал бы таких слов сам», — заявил он в эфире канала «Настоящее время».

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в беседе с «Газетой.Ru» также акцентировала внимание на факте возможного давления на Протасевича.

«Роман — заложник, который находится в руках террористов, которые используют садистов для получения нужных слов и картинки от находящегося в их власти человека. К Роману не допускают адвоката. Но при этом пустили журналистов? Это не интервью, это пыточная», — высказалась она.