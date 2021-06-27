COVID-19 в России: антирекорды, прививки при беременности и введение ограничений

За последние сутки в России зарегистрировано более 20,5 тыс. новых случаев коронавируса. При этом суточный прирост числа заболевших на уровне более 20 тыс. человек держится в стране уже четвертый день подряд. В относительном выражении он составил 0,38%.

В частности, свой антирекорд обновила Московская область. За минувшие сутки там было выявлено 2,6 тыс. случаев заражения, что является максимумом за все время пандемии. В то же время там выросло число желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают — запись на вакцинацию за последние дни выросла в десять раз», — написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

За сутки в России выздоровели 12 728 пациентов. Несмотря на то, что больше россиян стало выздоравливать, доля выписанных из больниц, согласно данным оперштаба, снизилась до уровня 90,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 599 против 619 днем ранее. Причем 114 — только в Москве. Таким образом, столица в пятый раз за июнь обновила антирекорд по смертности от коронавируса. Предыдущий самый высокий показатель был на уровне 98.

Что касается общероссийских показателей смертности от COVID-19, то за последнюю неделю они оказались максимальными за все время эпидемии. По подсчетам ТАСС, с 21 по 27 июня штаб зарегистрировал 3 921 смерть из-за вируса. На прошлой неделе было почти на 1 тыс. меньше.

При этом общее количество выявленных в России случаев заражения составляет 5 451 291, выздоровели 4 956 714 человек, умерли 133 282 россиянина.

Обязательная вакцинация: новые регионы

В воскресенье, 27 июня обязательную вакцинацию объявили в Бурятии и в Республике Алтай.

Алтайский Роспотребнадзор постановил, что правоохранители, сотрудники сферы образования, здравоохранения, торговли, люди, предоставляющие услуги, и сотрудники других отраслей в обязательном порядке должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», — сказал в комментарии ТАСС представитель регионального ведомства.

Вторым компонентом жители региона должны привиться не позднее 30 августа. Планируется, что уже к концу лета не менее 60% населения будут привиты от коронавируса.

В списке категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, также работники многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.

Как передает ТАСС, за последние две недели в регионе снизились темпы вакцинации в 1,7 раза. На данный момент план по вакцинации выполнен всего на 34% — прививку получили 16% жителей Алтая.

В Бурятии обязательную вакцинацию также ввели только для отдельных групп. В частности, она касается граждан, которые в наибольшей степени рискуют заразиться и работа которых связана с оказанием различных услуг населению.

В местном Роспотребнадзоре считают, что коллективный иммунитет позволит стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Специалисты намерены привить не менее 60% общей численности сотрудников организаций до 20 августа. В Роспотребнадзоре Бурятии огласили длинный список категорий граждан, которые должны сделать прививку от коронавируса. Это, прежде всего, медработники, сотрудники образовательных организаций, соцслужащие, сотрудники транспортной системы и ЖКХ, сферы обслуживания и т.д.

«Обязательна вакцинация для федеральных, муниципальных служащих, [работников] органов госвласти республики, а также для студентов и лиц старше 65 лет», — добавили в ведомстве.

«Спутник V» и беременные

Специалисты обновили инструкцию к вакцине от коронавируса «Спутник V». Теперь в ней прописаны рекомендации по применению препарата при беременности.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности. <...> В связи с этим применять препарат «Гам-КОВИД-Вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в документе.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства», — добавили разработчики.

В то же время молодым мамам противопоказано делать прививку при грудном вскармливании, так как в этом случае невозможно исключить риск для новорожденных или младенцев. Так, в разделе «Противопоказания» появился пункт «период грудного вскармливания».