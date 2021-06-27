Адаптировать за неделю: разработчики «Спутника V» готовы «настроить» вакцину под новые штаммы

Препарат «Спутник V» против COVID-19 может быть изменен для борьбы с мутациями коронавируса, рассказал Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавшего вакцину.

При этом, по его словам, «Спутник V» эффективен для противостояния всем известным в настоящее время штаммам COVID-19, передает ТАСС.

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — указал ученый.

Сейчас наибольшее опасение Всемирной организации здравоохранения вызывает быстрое распространение штаммов «дельта» и «дельта плюс» — мутаций COVID-19.

«Дельта плюс» образовался в результате мутации «дельта» или B.1.617.2, впервые выявленного в Индии в октябре прошлого года и ставшего одной из главных причин новой волны коронавируса по всему миру.

По данным ВОЗ, вариант «дельта» зарегистрирован в 85 странах и продолжает распространяться.

Согласно предварительному исследованию ВОЗ, повышенная скорость распространения B.1.617 в Индии по сравнению с другими вариантами вируса может быть связана с его повышенной трансмиссивностью.

По словам специалистов организации, четыре текущих «варианта COVID-19, вызывающих озабоченность», за которыми ведется тщательный мониторинг — это «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» — широко распространены по всему миру, они были обнаружены во всех регионах ВОЗ.

Как говорил в начале июня тогдашний министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, «дельта-вариант» считается на 40% более передаваемым, чем другие мутации коронавируса нового типа.

«Спутник V» максимально эффективен против исходного уханьского штамма коронавируса, но при этом сохраняет эффективность и против нового индийского штамма, так называемого «дельта», указывает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, индийский штамм агрессивнее своих предшественников и действительно тотально вытесняет их, рассказал Волчков, передают «Известия».

«Штамм «Дельта» более эффективный в плане заражения людей, требуется гораздо меньшая концентрация при передачи от человека к человеку. И он эффективнее распространяется внутри организма, быстрее», — сказал вирусолог.

Людям, которые еще не вакцинировались или не болели COVID-19, необходимо срочно привиться «Спутником V», подчеркнул эксперт.

«Важно сейчас сформировать базовый иммунитет, желательно искусственным образом. Потому что сейчас болеть вирусом «Дельта» точно противопоказано», — сказал ученый.

По его словам, наличие сформированного иммунитета на порядок понижает риск среднего и тяжелого заболевания и увеличивает скорость иммунного ответа.

«Если вы переболели или вакцинировались пусть и исходным уханьским штаммом, ваш организм уже сформировал своего рода систему радиолокации, которая обнаружит даже индийский штамм коронавируса. Антитела прилипнут к коронавирусному спайку. Пусть они и не произведут должного нейтрализующего эффекта, но тем не менее позволят инициировать иммунный ответ и доработаются», — сказал Волчков.

Ревакцинироваться необходимо в том случае, если человек сталкивается с большими дозами коронавируса.

В первую очередь это касается врачей, которые работают в «красных зонах» или родственников, например, родителей, которые проводят круглые сутки с подхватившим коронавирус ребенком, заключил вирусолог.

Российский препарат также действенен против британского и южноафриканского штаммов, рассказал замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Он добавил, что векторные вакцины «подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах».

Сейчас в России не зарегистрированы случаи таких мутаций коронавируса, которые бы коренным образом отличались от ранее обнаруженных в мире, успокаивает заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, новые вариации COVID-19 не могут нейтрализовать или даже ослабить эффект существующих российских препаратов, потому пока что-то менять в составе вакцин нет надобности.

По данным Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, ученые нашли признаки того, что вакцины могут быть немного менее эффективными против «дельта-варианта» по сравнению другими штаммами.

Это особенно актуально для людей, которые получили только один компонент двухсоставной вакцины. Но все зарегистрированные сейчас вакцины, по-видимому, обеспечивают хорошую защиту от «дельты» для полностью вакцинированных людей. По словам британских специалистов, вакцина Pfizer-BioNTech на 96% эффективна против новых мутаций COVID-19, а препарат AstraZeneca — на 92%.

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» также заявил, что вакцина «Эпиваккорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавирусной инфекции.

«Все мутации, которые вызывают беспокойство, — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» — не попадают в структуру выбранного пептида», — сказал он.

По его словам, пептид является основой данной вакцины, и он устойчив к изменениям.