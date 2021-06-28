Памятка для москвичей. Где получить и как использовать свой QR-код

Кто получит QR-коды

QR-коды, которые с сегодняшнего дня остаются единственным способом для москвичей посетить заведения общепита, доступны некоторым категориям населения:

1. Гражданам, прошедшим вакцинацию вторым компонентом вакцины, зарегистрированной в России. Или однокомпонентным препаратом.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт.

2. Переболевшим COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней). В кабинете на «Госуслугах» у этих граждан также появится соответствующий QR-код. Если человек болел, но за помощью в медицинские службы не обращался, то данных о нем в системе ЕМИАС не будет.

3. Обладателям отрицательного ПЦР-теста, проведенного в одной из столичных лабораторий. Срок действия такого QR-кода — три дня. Аналогичное правило действует для граждан с медицинским отводом, при этом справка о наличии антител в организме не является основанием для получения QR-кода.

4. Несовершеннолетним гражданам, которым прививка противопоказана в силу возраста. Для них действует уточнение — пройти в заведения лица до 18 лет могут только в сопровождении родителя или законного представителя, у которого есть QR-код.

5. Что касается иностранных граждан, то для них исключений в порядке допуска в заведения нет — для получения QR-кода для них работают все те же условия, что для россиян.

Оперштаб также напоминает, что в том случае, если владелец QR-кода заболел, его сертификат будет заблокирован.

Как получить QR-код

Доступ к электронному QR-коду можно получить через портал immune.mos.ru: при переходе по ссылке необходимо кликнуть на баннер «Получить QR-код для граждан РФ» или «Получить QR-код для иностранных граждан». Если у человека нет аккаунта на mos.ru, то потребуется ввести свои данные (ФИО, дата рождения, номер телефона и СНИЛС).

Сертификат о медицинском статусе зарегистрированный пользователь также сможет получить на официальном сайте gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Стопкоронавирус». Доступ к медицинской карте есть и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Как и в случае с электронном версией QR-кода, аналогичную силу будет иметь его распечатка в инфомате. За ним можно обратиться в регистратуру городской поликлиники.

Как проверяют QR-коды

Для предприятий, вошедших в систему COVID-free, не действует большинство антиковидных ограничений: ношение средств индивидуальной защиты гостями необязательно (к персоналу это не относится), столы можно будет расставлять ближе полутора метров друг от друга, также таким заведениям разрешили работать ночью.

При входе в ресторан, бар или кафе проверять наличие QR-кодов будет сотрудник заведения. Он наводит камеру мобильного телефона на сертификат, предъявленный посетителем, после чего переходит по ссылке, где указан статус гостя. Информация будет сверяться с документом посетителя, удостоверяющим личность, — то есть при планировании похода в такое заведение необходимо учесть, что паспорт или другой подтверждающий документ тоже нужно иметь при себе.

Как проверить QR-код

Проверить QR-код можно через мобильные приложения департамента транспорта столицы — к ним относятся «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы».

В «Московском транспорте» для проверки данных сертификата не нужна авторизация. Пользователю достаточно отсканировать код через камеру мобильного телефона.

Для использования «Помощника Москвы» необходима авторизация. После этого нужно перейти в раздел «Нарушения» и нажать на красную иконку с изображением фотоаппарата, там будет доступна на выбор функция «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)».

Через «Метро Москвы» отсканировать код пока нельзя. Ожидается, что это станет доступно в ближайшее время.

При этом не уточняется, кому и для каких целей будет необходима функция проверки QR-кода. Вполне возможно, это создано для удобства как сотрудников «антиковидных» заведений, так и самих граждан, которые без перехода на сайты государственных услуг смогут проверять статус своего сертификата.

Летние веранды и кафе

До 11 июля включительно режим COVID-free не распространяется на летние веранды и сезонные кафе — они смогут принимать гостей без предъявления QR-кодов. Это относится и к столовым, буфетам и кафе, находящимся при гостиницах и предприятиях, куда доступ посторонним запрещен. Также неограниченно разрешается работа навынос или доставку.

Как сообщают корреспонденты «Газеты.Ru», ряд московских заведений с утра в понедельник перешли на режим работы навынос — входы перегорожены столами, за которыми сотрудники кафе принимают заказы гостей.

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28 июня также стало известно, что московские власти рекомендовали заведениям прекратить эксплуатацию веранд и укрепить все конструкции в связи непогодой. Уже с 13.00 в Москве началась гроза, ожидаются также град и шквалистый ветер — выпадет до 70% месячных осадков.