В Москве опять кончился «КовиВак»

Вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак» от центра имени Чумакова в Москве временно приостановлена. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена», — заявили в аппарате mos.ru.

Вскоре Минздрав РФ должен поставить следующую партию этой вакцины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти предпринимают энергичные усилия, чтобы удовлетворить спрос на вакцины от коронавируса в стране. Он отметил, что все больше людей хотят привиться.

22 июня в Москве уже приостанавливали запись на вакцинацию «КовиВаком». В столицу поначалу поставили лишь 3 тыс. доз этого препарата, он сделан на основе «мертвого» коронавируса. Использовался «КовиВак» лишь в пяти поликлиниках Москвы — №№ 5, 218, 209, 121, 175. Записаться на прививку можно только по телефону. 25 июня стало известно, что запись на вакцинацию «КовиВак» восстановили.

23 июня запись на прививку вакциной «КовиВак» была ограничена и в Санкт-Петербурге. «Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», – сообщили в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Вскоре в город снова доставили партию этой вакцины. Однако 25 июня в координационном совете заявили, что «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» снова заканчиваются. Как уточнили в межведомственном совете, в целом запас вакцин в городе составляет 117 170 комплектов доз. За сутки 24 июня было первично привито 12 117 человек, вторично — 5469 человек. Всего с начала первичной кампании в Петербурге прошли вакцинацию 834 932 человека, в том числе 687 246 человек полностью завершили цикл вакцинации. В Москве привились более 2 млн человек.

23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по всей России первым компонентом вакцины привиты 20,7 млн человек, два компонента получили 16,7 млн россиян.

Антирекорд по числу смертей

28 июня в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали наибольшее число смертей от коронавируса за сутки – с начала пандемии в РФ. В столице за последние 24 часа скончались 124 человека. Заболели за сутки более 7,2 тыс. москвичей.

В Петербурге – более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 110 человек скончались. По всей России – более 21,6 тыс. заболевших.

В российских мегаполисах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он призвал россиян вакцинироваться – чем раньше это произойдет, тем лучше. 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин также констатировал, что столица заново переживает эпидемию.

«Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было», — сказал он.

Остановить эпидемию COVID-19, по словам мэра, можно только с помощью быстрой и масштабной вакцинации. Кроме того, он подчеркнул, что нужно соблюдать все санитарные требования, включая масочный режим.

Борьба с дефицитом

25 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в российских регионах наблюдается дефицит вакцин от коронавируса.

«Слава богу, произошел резкий рост количества желающих вакцинироваться», — заявил Песков. По его словам, дефицит будет устранен в ближайшие дни «без сомнений».

Он также отметил, что нехватка вакцин в регионах связана с логистическими трудностями. Поскольку препараты можно хранить лишь при определенных условиях (в частности, при низкой температуре), в больших количествах хранение «невозможно».

Рост заболеваемости в России в июне связан с тремя факторами, считают врачи. Во-первых, индийский штамм COVID-19 Дельта гораздо заразнее исходной версии коронавируса. Во-вторых — вакцинация на уровне 12-13% от общего числа россиян является недостаточной для появления коллективного иммунитета. Наконец, люди расслабились, посчитав, что опасность уже позади. Китайский вариант коронавируса практически ушел, но появился индийский, или «дельта».