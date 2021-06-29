COVID-19 в России: новые рекорды смертности

За последние сутки в России зафиксировано 20 616 новых случаев коронавируса во всех регионах страны. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 14 697 россиян.

Умерли 652 пациента, что стало рекордным показателем за всем эпидемии. Днем ранее коронавирусная инфекция стала причиной смерти 611 жителей страны. При этом условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных оперштаба по борьбе с новым заболеванием.

При этом антирекорды по смертности за сутки установлены в Москве, где скончался 121 человек, и в Санкт-Петербурге — 119.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с распространением коронавируса в городе остается крайне сложной. Почти 15 тыс. коек заняты пациентами с инфекцией, выросло количество смертей в клиниках.

В то же время растет количество желающих пройти вакцинацию — суточные показатели достигли 87 тыс. человек. Глава города выразил надежду на то, что за месяц удастся привить от ковида еще около 1,5-2 млн москвичей.

За время пандемии в России установлено 5 493 557 случаев коронавируса. Выздоровели 4 984 037 россиян, продолжают лечение почти 375 тыс. человек.

Всего от COVID-19 скончались 134 545 человек. Среди них порядка 150 беременных жительниц страны. Об этом рассказал на пресс-конференции академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

«В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины. <...> и 46 — уже в этом году», — уточнил он, добавив, что примерно 300 женщинам в 2020 году потребовалось подключение к ИВЛ.

Из-за роста заболеваемости власти некоторых регионов ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых отраслей. В частности, прививки от коронавируса должны сделать сотрудники общепита, сферы услуг, госслужащие и другие.

Для борьбы с коронавирусом власти Краснодарского края также ввели ограничения на заселение туристов. С 1 июля поселиться на местных курортах можно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. С 1 августа только при наличии сертификата о вакцинации.

В то же время москвичам необходимо пройти два этапа вакцинации, если жители города хотят поесть в кафе или ресторане.

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, «все три вакцины безопасны, хорошо переносятся, они обеспечивают иммунитет».

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко вакцинацию уже прошли 23 млн граждан страны.

Предполагалось, что коллективного иммунитета удастся достичь к осени этого года, то есть к сентябрю планировалось привить 60% населения страны, или почти 69 млн жителей. Но в Кремле считают, что это не реально.

«Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета будут сдвигаться в сторону зимы. По словам Пескова, сейчас «все больше и больше граждан проявляют сознательность». Он надеется, что «динамика будет оставаться такой же высокой».