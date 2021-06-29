На пресс-конференции во вторник Виктория Дайнеко рассказала, почему решила пойти в политику.

«Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я все-таки считаю, что люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом и примером показать своим слушателями, читателям или подписчикам в соцсетях , как, начиная с себя, здесь и сейчас мы можем улучшить нашу жизнь, — отметила она. — В принципе, экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям».

Также певица прокомментировала недавнюю попытку бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой принять участие в выборах в Госдуму.

«Критика Юлии Волковой была причиной моих сомнений и длительных раздумий. Когда люди из одной профессии приходят в другую, а, тем более, в политику, то сразу возникает огромное количество вопросов», — пояснила Дайнеко.

«Так как наша «Зеленая альтернатива» разделяет мои интересы и мое желание внести изменения в нашу повседневную жизнь, было бы странно бояться какого-то хейта или прочих комментариев. Я привыкла за свою жизнь к тому, что люди говорят. Главное, знать свою правду и мотивы и не обращать внимания на посторонние негативные комментарии», — заявила певица.

Экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), которая также вошла в федеральную пятерку партии на выборы в Госдуму, в свою очередь рассказала, к чему может привести неразумное потребление природных ресурсов.

«Когда я была маленькая, я смотрела фильмы про пост-апокалипсис, они мне казались чем-то волшебным и невероятным, но чем старше я становилась, тем явственнее я понимала, что это не богатая фантазия сценаристов, а это мы не совсем мудро относится к исчерпаемым ресурсам, которых становится все меньше, — отметила она. — Абсолютно каждый из нас просто обязан доносить до окружающих информацию о том, что планета — это наш дом и лететь нам отсюда некуда. Поэтому, либо мы все вместе начнем менять наши ежедневные привычки, либо лет через пять мы столкнемся с дефицитом питьевой воды».

«Я призываю всех потихонечку менять мир и себя, свои бытовые привычки и вдохновлять своим примером других», — заявила Соня Гудим.

В свою очередь, председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов прошелся по более широкому кругу тем.

«В первую очередь, мы хотим добиться спасения российских лесов. Ежегодно в России сгорает площадь размером с Грецию. Это несет огромный экологический и экономический ущерб нашей стране. Также мы призываем бороться с черными лесорубами, которые нелегально поставляют наш лес в Китай», — подчеркнул Хвостов.

Партия хотела бы и пересмотреть мусорную реформу в сторону переработки, а не сжигания. «Поэтому призываем запретить мусоросжигательные заводы и перейти к раздельной переработке отходов», — заявил он.

И в целом, по словам Хвостова, «Зеленая альтернатива» требует ужесточения наказания за все экологические нарушения.

«Природные богатства нашей страны должны начать по-настоящему принадлежать гражданам. Граждане России должны получать природную ренту с сырьевых компаний, — подчеркнул лидер «Зеленой альтернативы». — Если мы будем стимулировать разумное потребление и шэринговую экономику, то всем нам станет жить проще. На самом деле, проблема экологии волнует каждого из нас, и мы будем стараться для блага нашей страны».

Коснулся Хвостов и вопросов вакцинации жителей России от коронавируса.

«Принудительная вакцинация необходима, поскольку спасения от вируса как такового нет, то вакцина — один из немногих шансов как-то себя обезопасить», — заявил он.

«Зеленая альтернатива» находится в авангарде моды на экологию, которая еще накроет страну, считает политолог Михаил Ковалев.

«Да, эти молодые ребята не очень похожи на привычную политику с людьми в костюмах, но они как раз и олицетворяют политику следующего уровня ценностей. Путин заявил, что в глобальной климатической повестке Россия будет активным игроком, так что партия верно чувствует перспективу ближайшего будущего», — заметил эксперт.

Узнаваемых экологов в стране пока нет, но, возможно, активность «Зеленой альтернативы» подарит нам новые имена, рассуждает Ковалев.

«Экологический активизм как способ действия привлекает молодежь, в том числе протестную. Для них менять общество можно эффективно и через проактивное привитие правильных ценностей. Тем молодым людям, кто жаждет еще и адреналина, в партии явно не скучно уже сейчас. В той же мусорной и лесной теме у экологов сплошные конфликты с серьезными людьми, которые очень хотят сэкономить на возмещении ущерба природе и здоровью людей», — констатировал политолог.

«Лидер партии Руслан Хвостов заявил, что их цель на выборах перешагнуть трехпроцентный барьер, что переведет молодую партию в высшую лигу. Медийность Виктории Дайнеко как лица партии на выборах должна помочь в достижении результата. Дайнеко на позитиве, узнаваема и ее вполне могут услышать избиратели, равнодушные к другим партиям», — считает эксперт.