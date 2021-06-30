Принимать душ можно, алкоголь — ограничить. Рекомендации для привившихся от COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали на сайте ведомства памятку для людей, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. Им порекомендовали внимательно относиться к своему здоровью.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повыситься температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально», — отметили в Роспотребнадзоре.

Для устранения синдромов допустимо использовать жаропонижающие и противовоспалительные средства.

При этом ведомство не рекомендует интенсивные физические нагрузки или посещение сауны в первые три дня после процедуры вакцинации. «Принимать душ можно спокойно», — отметили в Роспотребнадзоре.

Рекомендуется на те же трое суток ограничить прием алкоголя.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для этого необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

«Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства», — отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре призвали привившихся россиян рассказать о своем опыте друзьям и близким, чтобы их пример стал «важным напоминанием и придал уверенности тем», кто не прошел вакцинацию.

Ранее была обновлена инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V». В ней отмечено, что опыта клинического применения препарата при беременности нет. В связи с этим рекомендуется делать прививку «только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода».

В то же время при исследовании препарата на животных «не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства».

Но специалисты отметили, что запрещено делать прививку кормящим грудью матерям, так как в этом случае невозможно исключить риск для новорожденных или младенцев.

Популяционный иммунитет

Российские власти отмечали, что для установления контроля над эпидемией коронавируса в стране необходимо возникновение популяционного иммунитета. Для этого нужно, чтобы антитела к вирусу были, как минимум, у 60% взрослого населения России.

Руководители нескольких регионов, в частности, Москвы и области, ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пройти процедуру вакцинации должны работники сферы услуг, общепита, а также госслужащие и другие. Кроме того, в Москве, например, в рестораны и кафе можно попасть только при наличии QR-кода, который появляется в личном кабинете при полном прохождении вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или при внесении данных о перенесенном коронавирусе в последние полгода.

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинацию уже прошли 23 млн граждан страны. Предполагалось, что к осени этого года получится достичь коллективного иммунитета. Но в Кремле признали, что вовремя привить людей не получится.

«Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — констатировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.