Нужен комплекс мер: в ВОЗ оценили московскую систему QR-кодов

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала систему QR-кодов в московских заведениях общественного питания. Ее слова передает РИА «Новости».

«Одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», — подчеркнула она.

По словам Вуйнович, ситуация с коронавирусом в России и мире вынуждает использовать все имеющиеся в распоряжении властей инструменты для предотвращения распространения COVID-19. Доступная вакцинация должна сочетаться с последовательным использованием мер общественного здравоохранения и социальных мер.

В Москве с 28 июня в кафе и рестораны можно зайти только предъявив сотрудникам QR-код, свидетельствующий о вакцинации, свежем отрицательном тесте на коронавирус или перенесенном COVID-19 – но не ранее шести месяцев назад.

Получить код можно на порталах mos.ru или Госуслуги, в мобильном приложении ЕМИАС или приложении «Стопкоронавирус», а также в регистратуре или инфомате городских поликлиник.

Спорная мера

В Москве к осени могут закрыться около 25% кафе и ресторанов, заявил ранее «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. После введения ограничений заведения опустели.

«Люди заходят, пытаются пройти: «А,QR-код?» Сразу уходят, либо спрашивают летние веранды, единицы пытаются куда-то позвонить. Посетителей это сразу отпугивает», — рассказал Небольсин. Он отметил, что у ресторанов с летними верандами ситуация пока лучше, но пускать туда посетителей без QR-кодов будут только до 12 июля.

«Я боюсь, что к началу осени рынок очень сильно просядет. Я думаю, где-то 25% точно [могут закрыться], если не будет улучшений, если с 12 числа на летние веранды будут пускать по QR-коду. Большая часть уже не имеет летних веранд, они просто встанут», — считает член «Опоры России».

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова придерживается еще более пессимистичной точки зрения.

«Речь не идет ни о каких 25%, речь идет о 60%. И мы сегодня по итогам этих двух дней видим падение оборота на 75% у большинства ресторанов», те кто без летних веранд стоят просто пустые», — заявила она.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что кафе и рестораны, не специализирующиеся на доставке еды, составляют до 70% рынка общепита. Если ограничения будут длительными, то они будут закрываться.

«Будут работать пицца, суши, бургеры — то, что можно отправить на доставку, те заведения, у которых кухня тесно связана с доставкой. Все то, что на доставку не работает, у которых кухня не предназначена для доставки, в итоге, если ограничения будут длительными, закроются», — считает он.

По мнению Миронова, большинство ресторанов имеет меню, которое не доставляется, их доставка от их оборота в лучшем случае составит 10%. По его словам, на первых этапах запуска ограничений в Москве жители столицы не проявили интерес к заведениям общепита, не приходят даже 15% людей с QR-кодами.

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал текущего года по помещениям, арендуемым у города. Сроки уплаты арендных платежей переносятся до 31 декабря 2021 года.

Предприятия общепита также включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

«Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличен до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» сообщили, что спрос на заказы навынос вырос в Москве вдвое в первый день посещения ресторанов и кафе по QR-кодам. Увеличения числа заказов на доставку не наблюдается, но сервис ожидает, что в ближайшее время спрос на услугу возрастет на 10-15%. В пресс-службе компании Delivery Club, в свою очередь, отметили, что 28 июня москвичи сделали в Delivery Club на 50% takeaway-заказов больше, чем 21 июня.

Сейчас в Москве работает более 17 тысяч организаций общественного питания, сотрудниками которых являются более 94 тысяч человек.

Действие рождает противодействие

Введение системы QR-кодов тут же породило систему ее обхода. 29 июня в компании BrandSecurity сообщили «Газете.Ru», что мошенники начали массовую регистрацию сайтов со словом «gosuslugi» в доменном имени. За последнюю неделю лишь в зоне .ru зарегистрировано 30 таких адресов.

Объявления о продаже поддельных QR-кодов начали появляться в Telegram-каналах, где уже продают фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации и тесты, как с проводкой через «Госуслуги», так и без.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены информацией о продаже поддельных сертификатов.

«Подделка документов — это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей», — сказал Песков.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить год лишения свободы. Он добавил, что к уголовной ответственности человек привлекается вне зависимости от того, использовал он фальшивый документ или нет.