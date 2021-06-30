«Бесполезно, вирус уже здесь»: почему Россия продолжает авиасообщение с Индией

России необходимо было закрыть авиасообщение с Индией около двух месяцев назад. В этом случае можно было избежать распространения среди граждан штаммов «дельта» и «дельта плюс». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Закрывать авиасообщение с Индией бесполезно — вирус уже на территории страны, распространился в Москве и начинает свой путь в регионы, как обычно. Это касается и штамма «дельта плюс» — он уже появился. То, что его поймали в единичных случаях, не значит, что его не гораздо больше.

То есть это решение нужно было принимать около месяца-двух назад — либо о полном прекращении, либо об отдельной процедуре карантина для тех, кто прибывает из Индии, что во многих странах и сделали. А мы ключевой или критический момент уже пропустили», — сказал парламентарий.

По его мнению, власти недооценили степень угрозы. При этом сейчас останавливать полеты в Индию уже необходимости нет, отмечает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Нужно смотреть сперва кто туда летает. Если это дипломаты, деловые люди или деятели культуры, на научные мероприятия, то пусть себе летают, а туристам там делать нечего. Те, кто летает по бизнесу — сознательные люди. Они, вероятнее всего, привиты и наверняка пользуются всеми гигиеническими приспособлениями», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Ездить в Индию в туристических целях запрещено до 30 июля 2021 года. Туда могут полететь только лица с действующими дипломатическими и бизнес-визами.

Не несут опасности для россиян и студенты, которые приезжают в Россию учиться — по прилете их обследуют и отправляют на карантин, продолжает депутат.

«Студентов из Индии действительно много прилетает — ну может около 3 тыс. человек ежегодно. Ну и что, если мы их встретим на границе, обследуем, подержим в общежитии на карантине — пусть учатся, потому что погоды не сделают нам. Они все под контролем», — отмечает Онищенко.

Кроме того, в Индии началась массовая кампания по вакцинации, напоминает депутат. «Индия сейчас взяла правильный путь, у них очень грамотный пример — они понимают, что санитарию не наведут, поэтому делают ставку на вакцинацию. У них около 300 млн привитых», — добавляет эксперт.

Между тем большую опасность для россиян, по мнению Онищенко, представляет Турция, куда граждане массово полетели после возобновления авиасообщения.

«Когда у человека отключается голова от счастья, что он скоро будет купаться в этом бульоне из вирусов и микробов на турецком побережье — это группа риска. Поэтому в Турции нечего делать — там для наших людей находиться опасно. За свои деньги привезут себе болезнь и наградят своих близких к тому же», — заключил он.

В январе 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два прямых рейса в неделю по маршруту Москва — Дели, также ежедневно летают более шести чартерных авиакомпаний. После начала вспышки нового варианта коронавируса «дельта» весной полеты не были остановлены — запрещены только туристические поездки.

«Авиасообщение не было приостановлено для того, чтобы российские граждане имели возможность вернуться на родину. Кроме того, оно не оказало влияния на развитие эпидемиологической ситуации на территории России», — объясняли в оперштабе.

В отношении рейсов, прибывающих из Индии, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль. В частности, проводится двукратная дистанционная термометрия, а с 28 апреля в аэропорту Шереметьево организовано проведение тестирования всех лиц, прилетающих из Индии.

Также авиапассажирам выдаются предписания соблюдать изоляцию до получения отрицательного результата на коронавирус.

Индийский штамм коронавируса зарегистрирован на сегодня в 96 странах. Авиасообщение с Индией уже закрыли Франция, Канада, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Австралия сократила рейсы в эту страну на треть. А Великобритания не только внесла Индию в «красный список» стран повышенного риска, но и пригрозила тюремным заключением всем, кто скрыл факт посещения этой страны.