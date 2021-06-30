В Госдуме усомнились в успешности новой пенсионной реформы

Пенсионные накопления россиян будут переформатированы в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), при этом, все средства будут принадлежать людям, а не государству, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителей НПФ.

По их словам, Банк России и руководители компаний-участников пенсионного рынка согласились с необходимостью перевода обязательного пенсионного страхования (ОПС) в стандартизированную пенсионную схему по НПО. Россияне должны видеть в пенсионных накоплениях реальный актив, указывал на Международном финансовом конгрессе зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

Регулятор одобрил в качестве модели перевода ОПС в НПО схему, предложенную частными фондами на встрече с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной в сентябре прошлого года. Участники реформы готовятся представить идею министру финансов Антону Силуанову.

«В целях стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам должен предоставляться отдельный налоговый вычет, например, 6% от зарплаты или дохода», — указывает гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская.

В случае с НПО у россиян появится возможность получения досрочных выплат.

«Накопленные средства можно получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований, либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен», — пояснила Горчаковская.

В свою очередь, руководитель пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова детализирует, что новая пенсионная система по замыслу участников рынка должна состоять из трех компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных пенсионных планов и корпоративных пенсионных программ.

Реформа пенсионной системы должна проходить синхронно с просветительской деятельностью населения относительно финансовых инструментов, которые появятся у россиян, приводит «Лента.ру» слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Во-первых, пенсионной реформой это назвать нельзя. Во-вторых, уже на протяжении нескольких лет Центральный банк в связи с тем, что накопительная пенсия заморожена, пытается вместе с негосударственными пенсионными фондами и Минфином сделать ее добровольной для того, чтобы дать дополнительный источник дохода для негосударственных пенсионных фондов.

В-третьих, считаю ошибкой принятое решение о том, чтобы в системе обязательного пенсионного страхования была накопительная пенсия. Она должна была быть сразу добровольной», — указал парламентарий.

По его словам, накопительная пенсия в России заморожена с 2016 года. Но это относится только к россиянам моложе 67 года рождения и только к тем, кто написал заявление в Пенсионный фонд.

«Вот лично я не писал, меня накопительная пенсия не касается. Тех миллионов, кто написал, касается, но она все равно заморожена. Что это значит? Это значит, что весь тариф, который работодатель платит, 22 процента, идет на формирование страховой пенсии. С одной стороны, это хорошо для тех, у кого маленькая зарплата, потому что они больше зарабатывают страховых баллов, что влияет на размер будущей пенсии, с другой стороны — это плохо, это демонстрация барахлящей пенсионной системы», — указал парламентарий.

Он напомнил, что подобные проекты предлагались и ранее, но их реализация напрямую связана с возможностью сохранения всех обязательств, которые были взяты в отношении средств, размещенных в НПФ.

«Я убежден, что все предложения, которые сейчас предлагаются и обсуждаются, будут слабо реализованы. Почему? Потому что очень большой уровень недоверия граждан к пенсионной системе и к деятельности негосударственных пенсионных фондов. Даже те граждане, у которых есть лишние средства, и они готовы откладывать их на пенсию, полагаю, скорее предпочтут открыть вклад в банке и разместить эти средства там, чем разместить в негосударственном пенсионном фонде», — предположил член нижней палаты парламента.