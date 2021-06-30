Лучше воздух, ниже преступность: Москва стала одним из лидеров по качеству жизни

Москва опередила Сингапур, Сидней, Париж, Берлин и Токио в рейтинге лучших городов для жизни «Город для каждого», составленном американской компанией Boston Consulting Group, входящей вместе с McKinsey и Bain & Company в «большую тройку управленческого консалтинга».

Эксперты выбрали 16 мегаполисов и для их оценки использовали такие показатели, как доступность и качество инфраструктуры и услуг, уровень жизни и динамика его роста, климат в обществе, а также отношения с властями.

Выводы делались на основе статистических показателей по 155 индикаторам, а также исходя из 3 млн ответов, полученных в ходе опросов 25 тыс. жителей всех 16 городов, сообщает ТАСС.

«Москва является одним из лидеров по критериям «качество жизни» и «скорость изменений». В частности, позиция по «качеству жизни» определяется первым местом Москвы в категории «Общественные пространства», высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования», — говорится в пояснении авторов исследования.

В столице за последние три года отмечено улучшение качества воздуха, снижение уровня преступности и рост показателей социального здоровья (все меньше жителей отвечают отрицательно на вопрос о том, чувствуют ли они себя одинокими).

Первое и второе место разделили Нью-Йорк и Лондон с 63 баллами, Москва набрала 62 балла, а за ней следуют Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней, Париж, Берлин, Сеул, Торонто, Мехико, Гонконг, Токио и Сан-Паулу.

Неделей ранее сообщалось, что два проекта столичного Департамента транспорта стали победителями Transport Ticketing Award 2021.

«Это самая престижная международная премия в области билетных решений. Она ежегодно проходит в Лондоне и за нее борются лучшие проекты со всего мира», — сообщал Telegram-канал ведомства.

Так, проект по интеграции столичной билетной системы на базе карты «Тройка» в регионы России победил в номинации Best Smart Ticketing Programme (Самая умная билетная программа). Борьба здесь развернулась с проектами из Сингапура и Австралии.

В свою очередь, приложение «Московский транспорт» получило премию в номинации Best MaaS Initiative (Лучшая MaaS-инициатива) — здесь проект московского Дептранса обогнал соперников из американского штата Невада и княжества Монако.

Проекты Дептранса получают эту награду второй год подряд. Еще в 2020 году были отмечены карта «Тройка» и вся московская билетная система. Таким образом благодаря нынешней победе она повторно признана на международном уровне.

Москва — это город №1 в мире по количеству удобных способов оплаты проезда, констатировал глава Дептранса Максим Ликсутов.

В начале июня нынешнего года сообщалось, что консалтинговая компания Ernst & Young высоко оценила действия властей Москвы во время пандемии, указав, что столичные власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна.

Так, снижение экономики Москвы, по предварительным оценкам, составило всего 4% и в настоящий момент демонстрирует восстановительный рост. Уровень безработицы в Москве (1%) оказался минимальным среди проанализированных девяти мегаполисов. В рейтинге российская столица опередила Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло.

Из проводивших гибкую политику городов меньший спад экономики был достигнут только в Нью-Йорке (-3,3%) и Стокгольме (-2,8%) за счет смягченных ограничений, но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности, а также в Осло, где на поддержку относительно небольшого города (менее 1 млн человек) были потрачены значительные средства из резервных фондов, подчеркивается в исследовании.