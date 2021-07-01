В Москве началась ревакцинация населения. Кому и зачем она нужна

За последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России достигло 23 543 человек, это более чем на две с половиной тысячи случаев больше, чем было накануне. Число летальных исходов снова обновило максимальный показатель за все время пандемии — 672. Выздоровели за прошедший день 16 928 пациентов с COVID.

Больше всего новых больных по-прежнему приходится на Москву (7597 человек) и Московскую область (2663), тройку «лидеров» замыкает Санкт-Петербург (1612).

Зачем и кому нужна ревакцинация

В столице с 1 июля стартовала программа ревакцинации граждан, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как ранее объясняла его заместитель по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вопрос ревакцинации рассматривался в связи с увеличением случаев повторного инфицирования COVID-19. В июне число таких пациентов увеличилось более чем вдвое.

Кроме того, в России активно распространяется пришедший из Индии штамм «дельта», а накануне в стране был зафиксирован первый случай заражения «дельтой плюс». Оба штамма возглавляют список наиболее опасных разновидностей коронавируса из ныне существующих. По большей части из-за того, что имеют самые высокие темпы распространения за счет своих свойств, а на нейтрализацию штамма требуется больше антител. В России, например, на новую волну пандемии приходится более 90% заражения именно «дельтой».

В связи с этим ревакцинироваться раз в полгода необходимо как привитым, так и переболевшим, рекомендует Минздрав. Сейчас ревакцинация доступна тем, кто привился от коронавируса первым компонентом вакцины не менее шести месяцев назад.

Ракова напомнила что значение титров антител в организме привитого и переболевшего человека не является основанием для отказа от повторной вакцинации, поскольку он все равно может быть переносчиком болезни. Единой оценки эффективности и быстроты адаптации антител к новым мутациям не существует, а ревакцинация, по оценкам специалистов, полностью безвредна и повышает количество антител, тем самым уменьшая шансы на заражение.

Единственным противопоказанием к прививке остается медицинский отвод, также следует отложить введение препарата при обострении тяжелых заболеваний. Вакцина «Спутник V» теперь разрешена беременным, а вот применение в период грудного вскармливания остается противопоказанием.

В Минздраве уточняют, что ревакцинация будет проводиться до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет — не менее 60% взрослого населения. В обычных условиях, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка и наличие коллективного иммунитета, ревакцинироваться стоит раз в год.

Где и чем можно ревакцинироваться

Ревакцинироваться жителям Москвы можно без предварительной записи и пока только в восьми павильонах «Здоровая Москва» (в парках «Царицыно», «Измайловский», «Митино», «Ходынское поле», «Сокольники», а также на ВДНХ, сквере по Олонецкому проезду и зоне отдыха «Мещерское»), которые в недавнем времени были перепрофилированы в пункты вакцинации. На сайте Сергея Собянина сообщается, что начиная с 5 июля по записи на ревакцинацию можно будет попасть еще в 12 городских поликлиник, с их подробным списком можно ознакомиться на сайте mos.ru.

«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», — призывает мэр Москвы.

Ревакцинация является бесплатной процедурой и проводится без учета анализа антител. Для прохождения процедуры необходим паспорт и полис ОМС (при наличии).

Для ревакцинации подходит первый компонент любой вакцины, зарегистрированной на территории РФ. Сейчас их четыре (все — отечественного производства) — «Спутник V», «Ковивак», «ЭпиВакКорона» и новый однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Выбрать для ревакцинации, как утверждают врачи, можно одну из этих вакцин, независимо от того, каким препаратом был проставлен первый компонент. Тем не менее в данный момент в пунктах ревакцинации в столице доступны только «Спутник V» и «Спутник Лайт».