Мишустин поручил вакцинировать чиновников

Поручение главы правительства Михаила Мишустина обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от COVID-19 не подразумевает принудительных прививок. Об этом со ссылкой на источник в аппарате кабмина сообщает ТАСС.

«Оно [поручение] предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — заявил собеседник агентства.

Ранее РБК со ссылкой на близкий к кабмину источник сообщил, что Мишустин поручил обеспечить не только вакцинацию, но и ревакцинацию от коронавируса. Поручение было дано по итогам заседания правительства 17 июня.

О сроках проведения вакцинации и желательных цифрах привитых чиновников в поручении не упоминалось. Источник в одном из министерств заявил журналистам, что сотрудников ведомства никто не заставляет вакцинироваться.

«Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — сказал он. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго также заявили, что принудительной вакцинации нет – желающих записывают на прививку и организованно вакцинируют от коронавируса.

30 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», — говорится в сообщении.

28 июня Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», — сказала омбудсмен. Она отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации российских граждан от коронавирусной инфекции в стране нет. Однако ряд категорий сотрудников должен быть привит – в качестве примера представитель Кремля привел повара в детской столовой, который должен иметь санитарную книжку.

«Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — отметил Песков.

30 июня президент РФ Владимир Путин разъяснил в ходе прямой линии вопрос об обязательной вакцинации. «Нужно посмотреть в норму закона. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться данной точки зрения. Надо заглянуть в закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения», — заявил Путин.

Он напомнил, что в законе есть две основные части: обязательный общенациональный календарь прививок и положение о праве ввести обязательную вакцинацию в регионах для отдельных категорий граждан — в случае подъема заболеваемости.

«Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в общенациональный календарь прививок, но депутаты этого не поддержали. Из-за этого вакцинация от COVID-19 не является обязательной», — отметил президент.

В России власти действуют в рамках законодательства, добавил он, никакой «неразберихи» в борьбе с коронавирусом нет.

«Общенациональный локдаун является отдельным вопросом. Действия наших коллег в десяти регионах направлены на предотвращение введения локдауна, когда закрываются предприятия, а люди оказываются без работы и заработной платы, разоряется мелкий и средний бизнес. Чтобы этого не случилось, в регионах вводятся отдельные нормы по обязательной вакцинации», — подытожил Путин.