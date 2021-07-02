Вверх по Волге

Время первых

Нижний Новгород стал одним из крупнейших портов России и центром судоходства благодаря своему удачному географическому положению.

«Это повлияло и на то, что в Нижегородской области началось стремительное развитие судостроения, — говорит генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. — С конца XIX века здесь зарождались технические и технологические инновационные решения, которые дали мощный импульс экономике не только нашей губернии, но и всей России. Например, на Сормовском судостроительном заводе (его переименовали в «Красное Сормово» в прошлом веке) в XIX веке построили первый на Волге двухпалубный пароход, первый в мире теплоход, первую в России мартеновская печь. В XX веке — первые в стране танки, цельносварные буксиры, суда на подводных крыльях, экранопланы и трехпалубный пассажирский дизель-электроход».

Про суда на подводных крыльях наверняка слышали многие — речь идет о легендарных «Метеорах». Но тем туристам, кому еще не довелось посетить Нижний и попутешествовать по Волге, вероятно приходилось буквально «лететь» на этом судне, которое развивает скорость до 65 км/ч, по Неве в сторону Петергофа.

«Юбилей Нижнего Новгорода — это прекрасная возможность развивать новые туристические направления, в том числе речной туризм, — подчеркивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Мы расширили линейку пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях «Валдай 45-Р», и теперь гости и жители Нижегородской области смогут посетить Макарьевский монастырь и единственную в своем роде Шуховскую башню, которая в 2020 году была реконструирована. Убежден, что самые красивые виды на эти достопримечательности открываются именно с воды».

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Первый «Метеор» — теплоход на подводных крыльях — построили на заводе «Красное Сормово» в 1960 году. Его спроектировал знаменитый конструктор «летучих кораблей» Ростислав Алексеев. В этом году жители города выбрали его одним из девяти победителей юбилейного проекта «Имя Нижнего», цель которого — вдохновить нижегородцев на изучение истории города и познакомить их со знаковыми историческими личностями.

«В 21-м веке на «Красном Сормове» построили первый в России круизный лайнер «Мустай Карим», который по уровню комфорта для пассажиров не уступает пятизвездочному отелю (в этом году он вошел в перечень лучших судов мира Significant Ships of 2020, составленный Британским Королевским обществом корабельных инженеров. — Прим. «Газеты.Ru»), — говорит об очередных достижениях Михаил Першин. — В Сормове также строились единственные в мире подводные лодки с титановым корпусом «Барракуда», самые малошумные по сравнению с зарубежными аналогами субмарины «Варшавянка».

Сколько воды утекло

«Роль речного транспорта была и остается очень важной для транспортного комплекса и экономики страны, — говорит ответственный секретарь международного журнала «Речной транспорт» Сергей Кобранов. — Просто в определенный период на эту отрасль по сравнению с другими обращали не очень много внимания. А хотелось бы больше, как в советские годы. Потому что, если бы не речной транспорт, не были бы освоены нефтегазовые месторождения, не было бы построено множество городов и осуществлено перевозок. К тому же это самый экономичный вид транспорта: например, один баржебуксирный состав грузоподъемностью 2000 т может перевезти столько же, сколько 40 фур».

«В России в последние 20 лет про реки почему-то забыли, они вообще выпали из повестки, — добавляет директор по стратегии и развитию Волжского пароходства Никита Сухов. — В документах социально-экономического развития страны до недавнего времени акцент делался на развитие других видов транспорта».

Сухов немного лукавит, ведь почти за два века предприятие с одиноким буксирным пароходом «Волга», спущенным на воду в 1846 году, разрослось до крупнейшей частной судоходной компании России.

Но обо всем по порядку.

В 1843 году император Николай I утвердил устав судоходного предприятия «Пароходное общество по Волге».

«С этого и начались буксирные и грузовые перевозки, и с тех пор пароходные общества стали расти как грибы, — говорит Галина Абаева, директор нижегородского музея речного флота, который в этом году празднует 100-летие. — Таких обществ в XIX веке у нас насчитывалось огромное количество — 59 больших акционерных пароходств, 2000 частных судовладельцев. А в XX веке только на Волге насчитывалось 18 речных портов, и горьковский был самый большой.

Сейчас Волжское пароходство располагает самым большим по количеству флотом на рынке Единой глубоководной системы (ЕГС) — это более 250 различных грузовых судов: морских и речных сухогрузных теплоходов, танкеров и танкеров-химовозов «река-море». Все эти суда ходят по рекам европейской части России и вокруг Европы, путешествуют по Каспию и в Северную Африку. Впрочем, объем перевозок внутренним водным транспортом в прошлом году был в пять раз меньше аналогичного показателя в Евросоюзе и даже в России начала 90-х».

«Но сейчас, в свете экологической повестки и повышения экспортного потенциала регионов, вода снова становится актуальным способом перевозки грузов, — добавляет Сухов. — Благодаря возможности перевозить тысячи тонн грузов напрямую из реки в иностранные морские порты без необходимости перевалки в промежуточном порту, мы могли бы сыграть здесь гигантскую роль».

Ключевые слова — «могли бы». Эксперты отмечают, что у речного транспорта есть множество факторов, сдерживающих его развитие.

«Есть ограничения естественные — сезонность, — говорит Сергей Кобранов. — В отличие от морского, речной транспорт работает в России шесть — максимум восемь месяцев в году, а в некоторых регионах — три-четыре месяца (это Сибирь и Дальний Восток)».

Водный мир

История Нижнего Новгорода и Волжского пароходства неразрывно связаны. Маршал Советского Союза Василий Чуйков однажды сказал: «Если бы не героические усилия речников Волги и Волжской военной флотилии, которые в неимоверно тяжелых условиях обеспечивали 62-ю армию всем необходимым для успешного ведения боевых действий, то трудно сказать, чем бы могла закончиться битва за Сталинград. А если кратко, не было бы речников-волгарей, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и продовольствия, не выполнила бы своей боевой задачи».

В наше время город и пароходство продолжают жить в тесном симбиозе.

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«Мы любим Нижний Новгород и всячески его поддерживаем, — говорит директор по стратегии и развитию Волжского пароходства Никита Сухов. — Здесь сливаются две большие реки — Волга и Ока, здесь некогда проходило много судов, сейчас наша задача — за счет снятия инфраструктурных ограничений и других инициатив вернуться к былым показателям. В 2021 мы стали партнером празднования 800-летия Нижнего Новгорода, вся жизнь происходит сейчас около нас и вокруг нас - нам важно повышать интерес не только к нам, но и ко всей отрасли».

Кстати, 5 июля в здании бывшего Речного вокзала — офиса Волжского пароходства откроется выставочное пространство «Река-Река». Эта площадка будет доступна для нижегородцев и гостей города, а также будет сотрудничать с другими музеями, независимыми художниками и культурными проектами для популяризации водного транспорта и присущей ему романтики.

В год 800-летия Нижнего Новгорода здесь ожидают более 240 тыс. круизных туристов и тех, кто решит попробовать речные прогулки местных компаний. «Метеоры» и «Валдаи» доставят их не только в города области — Павлово, Городец, Чкаловск — но и за ее пределы, например, в Чебоксары.

«Очень здорово, что у Глеба Сергеевича (Никитина. — Прим. «Газеты.Ru) активная политическая повестка, выходящая за рамки региона, — добавляет Никита Сухов. — Он же глава комиссии по экологии Госсовета. На этой площадке обсуждается большое количество важнейших для отрасли вопросов. Не скажу, что к нам есть какое-то особое отношение, но мы друг друга слышим, понимаем и взаимодействуем конструктивно».

В России сложно переоценить роль рек и речного транспорта: внутренние водные пути охватывают более 80% регионов страны, которые производят 90% валового продукта. Роль связующего звена экономики страны и раньше, и сейчас продолжает играть Нижний Новгород и Волжское пароходство — по сути крупнейшая компания в стране, которая работает в сфере речных и смешанных перевозок «река-море». Но даже лидеру рынка нужна поддержка в решении задач и преодолении вызовов, которые стоят перед судоходной отраслью.