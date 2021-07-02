Изоляция больных ОРВИ и новые симптомы. Последние данные по коронавирусу в Москве

Об обязательной изоляции больных с ОРВИ

Со 2 июля все пациенты с признаками простуды в Москве приравниваются к зараженным COVID-19, им нужно будет в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции до получения ПЦР-теста. Только в случае отрицательного результата домашний режим для них отменяется. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Как пояснила Ракова, этот «экспериментальный» шаг позволит быстрее выявлять новые случаи коронавируса и прервать цепочку распространения инфекции.

«Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжелых случаев», — приводит ее слова РИА «Новости».

Отмечается, что всем обращающимся за медицинской помощью гражданам с признаками ОРВИ, а также их родственникам, с которыми они совместно проживают, будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу, дополняющий ПЦР-исследование. Власти рассчитывают, что это ускорит диагностику COVID-19.

«Он [тест] позволяет с большей степенью вероятности определить, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности свидетельствует, что человек инфицирован», — добавила Ракова.

О росте случаев и нехватке коек

Эпидемиологическая ситуация в Москве остается тяжелой — столица лидирует по количеству новых случаев заражения, за последние сутки COVID диагностировали еще у 6 893 человек. В среднем по столице рост заболеваемости коронавирусом превышает средний уровень по России в три раза.

По словам Раковой, взрывной рост новых случаев привел к увеличению числа госпитализаций больных коронавирусом. И существующих мощностей не хватает, власти будут расширять коечных фонд за счет перепрофилирования других больниц.

«На сегодняшний день мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать его постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо», — заявила чиновница.

Он добавила, что больницы вернутся в нормальную работу, когда «вирус пойдет на спад».

О возможности локдауна

В то же время заммэра не исключила, что обстановка с COVID в столице может привести к новому локдауну. Но это, по словам Раковой, будет крайним шагом.

«Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун. <,..> И так всеми «любимые» QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна», — заметила она.

Индийский штамм и новые симптомы

Вспышка заболеваемости в России и Москве в частности была вызвана распространением индийского штамма — «дельта». Как ранее заявлял директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в примерно 90% новых случаев COVID в Москве у больных обнаружили именно «дельту». Заведующий кафедрой пульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Авдеев в свою очередь подчеркнул, что практически все пациенты на ИВЛ заражены индийской мутацией.

«Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется «дельта». Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы», — подтвердила Анастасия Ракова.

При этом важно и то, что симптомы у заболевших COVID начали существенно меняться. Так, в первые дни признаки коронавируса практически невозможно отличить от простуды. По большей части из-за того, что для «дельты» не характерны традиционные симптомы других разновидностей болезни — то есть потеря обоняния и вкуса зачастую у инфицированных не наблюдается, как это было изначально, а также отсутствует сухой кашель.

«Этот штамм отличается от ранее действующих. Он существенно, в разы, заразнее», — констатировала Ракова.