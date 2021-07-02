«Привиться скорее»: Песков объяснил, как избежать нового локдауна

Российские власти не намерены вводить новый локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил в пятницу, 2 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, «никто не хочет никаких локдаунов».

«И локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. В Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране, указал пресс-секретарь. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах, власти принимают меры для борьбы с пандемией.

«Работа ведется, но мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов», — констатировал Песков.

За последние сутки в России скончались 679 человек, что является максимальным значением с начала пандемии, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием. В стране зафиксировали 23 218 подтвержденных случаев заражения, в том числе 6893 – в Москве. В столице скончались 112 человек.

Какие меры принимаются в Москве

Пациенты с симптомами ОРВИ в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова и добавила, что с сегодняшнего дня в рамках эксперимента в Москве будут брать экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции.

Власти города будут постоянно держать в резерве больничные койки для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19, заявила Ракова. По ее словам, перепрофилирование ряда больниц в Москве в «ковидные» клиники обусловлено нехваткой резервных госпиталей для лечения заразившихся.

Основной причиной резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве является распространение нового штамма, который вытеснил все остальные, отметила Ракова. Она пояснила, что «дельта» заразнее, а его инкубационный период существенно короче — 3-5 дней. Симптомы также существенно меняются: при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от ОРВИ — насморк, температура, боли в горле. Потеря обоняния и вкуса при этом стали встречаться реже.

Ракова также отметила, что столичные власти пойдут на введение локдауна «лишь в качестве последней меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна по всей стране. Российский лидер напомнил, что главы регионов имеют право применять такие меры для отдельных групп граждан в рамках закона, принятого еще в 1998 году.