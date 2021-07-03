Рекордная смертность и особенности болезни привитых. Новое по коронавирусу в России

Оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в стране. Так, за прошедшие сутки COVID-19 заразились еще 24 439 человек — это более чем на 1 тыс. больше, чем было накануне. Лидирует по новым случаям по-прежнему Москва, где суточная заболеваемости снова выросла и составила 7446 человек.

Также вырос показатель летальных исходов. 3 июля от коронавируса скончались 697 человек, что является новым рекордом. До этого максимальная смертность по стране обновлялась ежедневно предыдущие четыре дня.

Выздоровели за сутки 17 899 человек.

Без тяжелых последствий

Врачи выявили особенности протекания болезни у заразившихся COVID-19, которые ранее были привиты. По словам иммунолога Николая Крючкова, по большей части изменения у вакцинированных, в отличие от пациентов с коронавирусом без прививки, касаются тяжести хода заболевания — больные с вакциной заражение переносят легче.

«Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Такое бывает, но бывает значительно реже, чем без вакцинации», — цитирует генерального директора компании «Клиникал Экселанс Груп» радио Sputnik.

В то же время, отметил Крючков, у тех, кто привился, также уменьшается период заразности.

«Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов», – подчеркнул он.

В рекомендациях Минздрава говорится, что пока нет точной информации об уровне защиты вакцинированных от заражения COVID, однако отмечается, что прививка оградит человека от серьезного заболевания и смерти.

Защита беременных

Риск тяжелого течения COVID-19 при беременности вырастает, уверены ученые. При этом четких рекомендаций относительно безопасности ныне существующих в мире вакцин для будущих мам нет. В России пока одобрили только один препарат, который не противопоказан беременным женщинам, — это «Спутник». В некоторых странах (или их отдельных регионах) также разрешили прививаться беременным, но подходят для этого мРНК-вакцины. В частности, BionTech-Pfizer и Moderna.

Академик РАН Арег Тотолян накануне в беседе с журналистом акцентировал внимание на том, что своевременная вакцинация может защитить беременных, у которых нет медицинского отвода. Опасения относительно возможного негативного влияния на плод вызывают только те случаи, когда беременным изначально не рекомендуется прививаться по состоянию здоровья.

«Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. Было накоплено достаточно данных о влиянии вакцинации на плод.

Поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная иммунизация будущих мам — это надежная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей», — сообщил ученый.

Темпы вакцинации растут

После введения обязательной вакцинации для определенных категорий граждан и других ограничительных мер по России наблюдается резкий рост спроса на вакцины.

По данным Our World in Data на 1 июля, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 23,4 млн россиян (16% населения), полностью вакцинировались 17,5 млн человек, или 12,3% населения. По количеству введенных вакцин в мире Россия находится пока только на 14-м месте.

Вместе с тем в России уже стартовала кампания ревакцинации, которая на данный момент не носит обязательный характер. Минздрав рекомендуют повторно ставить прививку каждые шесть месяцев, то есть сейчас прививаться могут те, у кого с первого укола прошло не менее полугода. При этом ревакцинироваться можно любым зарегистрированным в РФ препаратом без учета того, какой вакциной был получен первый компонент, и титров антител.

Ревакцинация, как уверены специалисты, необходима в том числе из-за появившегося индийского штамма коронавируса «дельта». Эта разновидность COVID-19 в последние месяцы стала доминирующей в России — в более чем 90% новых случаев заражения у больных обнаружена именно она. За счет своих свойств «дельта» значительно быстрее размножается и усложняет процедуру диагностики COVID, поскольку симптомы отличаются от тех, что были в предыдущие пики пандемии. Из-за этого в Москве вступил в силу указ, согласно которому пациенты с признаками ОРВИ приравниваются к зараженным коронавирусом и обязуются к самоизоляции до того времени, пока им не проведут ПЦР-тест.

По оценкам врачей, ревакцинация раз в шесть месяцев будет проводиться до того момента, пока не будет достигнут коллективный иммунитет.