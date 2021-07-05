Изолированные на Кубе россияне возмущены результатами тестов на COVID-19

Более 150 российских туристов изолированы на Кубе - по прилете у них выявили COVID-19. Они находятся в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов, рассказала генконсул РФ Нана Мгеладзе. Речь идет о прилетевших на остров в период с 30 июня по 2 июля на трех рейсах.

На первом из них тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на коронавирус, включая членов экипажа. По итогам второго анализа наличие инфекции подтвердили у 33 человек.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая ситуация. Кубинцы не комментируют такие показатели», — отметила Мгеладзе. Проблема может быть связана со сбоем в работе лабораторий, предположила она.

Сами туристы считают, что никто из них не болеет: все они сдавали отрицательные тесты перед вылетом, а многие ранее вакцинировались.

«Этого просто не может быть – положительных тестов у такого количества народа. Только из нашего отеля 20 номеров. Результатов анализов нам не показывают. Это вызывает вопросы. В России мы прошли тестирование, у всех результаты отрицательные, половина людей здесь с прививками. Мы здоровы, чувствуем себя замечательно. Признаков заболевания нет», – пишет Катерина Тюленева в Instagram.

Туроператор не может решить проблему и россияне обратились в консульство. Местные власти собирались отправить туристов в обсерватор, но дипломатам удалось убедить их оставить людей в отелях.

Сложившуюся ситуацию посол России на Кубе Андрей Гуськов обсудил с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией, указав на необходимость сделать повторные ПЦР-тесты и оставить россиян в гостиницах «до выяснения всех обстоятельств».

Представители турбизнеса отмечают, что такая ситуация происходит на Кубе не впервые — многие российские туристы показывали положительный ПЦР-тест по прилете на остров.

«Это началось с первых же рейсов, которые туда полетели после открытия направления. Подоплека подобных махинаций со стороны кубинцев вполне объяснима. За несколько дней нахождения в больнице или отеле на изоляции со вполне здоровых людей местные сдирали несколько тысяч долларов со страховой за их мнимое лечение и несуществующие процедуры», - пишет администратор профессиональной группы «Трэвел Президиум» Максим Пашков в Facebook.

Несколько турагентов признались, что даже отговаривают туристов от бронирования отдыха на Кубе. «После ликбеза клиенты сами отказываются и соглашаются рассмотреть другие варианты», – приводит портал «ТурДом» слова одного из них. Другие уверены, что проблема слишком преувеличена и сами туристы иногда привирают, подделывают тесты, скрывая наличие болезни.

Рейсы на Кубу сейчас выполняют четыре российские авиакомпании. По состоянию на начало июля на курортах острова отдыхали около 6 тыс. наших соотечественников. Для въезда туристам нужно сделать ПЦР-тест и предъявить документ об отрицательном результате при посадке на самолет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на Кубе выявлено 193,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. В конце июня в течение нескольких дней на острове ежедневно регистрировали более 3 тыс. новых инфицированных.

В России по состоянию на 4 июля выявили 5 610 941 случай заболевания, от последствий COVID-19 умерли 137 925 человек.