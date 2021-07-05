В России испытают иностранную вакцину от COVID-19

Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний, передает ТАСС.

«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — уточнил глава Минпромторга.

Он также отметил, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» может начать испытания вакцины AstraZeneca, но пока речь идет только об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления. Программа на первом этапе предполагает выпуск зарубежной вакцины на мощностях в России с перспективой реализации на рынках других стран, указал Мантуров.

Ранее в Москве начались клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, они пройдут на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи.

Какие вакцины используют в Европе

В странах Евросоюза сейчас используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, которые были зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам.

Весной этого года правительство Венгрии, единственной страны в ЕС, использующей для вакцинации населения препарат российского производства «Спутник V», опубликовало данные о безопасности и эффективности всех вышеперечисленных вакцин, в том числе российской. По их данным, «Спутник V» показал лучшие результаты.

Что известно о российских вакцинах

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

«Спутник Лайт» — это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.