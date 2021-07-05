«Не позднее шести недель»: почему важно своевременно сделать вторую прививку

Удлинение 21-дневного интервала между введением первого и второго компонента «Спутник V» на несколько недель не приведет к снижению поствакцинального иммунитета. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

«Единственным недостатком такого удлинения интервала является более позднее формирование иммунитета, так как для этого необходимо еще три недели после введения второго компонента», — сказал он.

С ним согласна и инфекционист Лилия Баранова. «По всем исследованиям вторую прививку нужно сделать не позднее шести недель после первичной, потому что после первой формируется первичный или, по-другому, гуморальный иммунитет — он направлен в основном на внеклеточные антигены. На здоровье, естественно, просрочка не повлияет», — сообщила она «Газете.Ru».

Гуморальный иммунитет может защитить человека от заболевания — все зависит от состояния здоровья.

«Сейчас есть люди, которые заболели после первой прививки — они, видимо, очень близко контактировали с инфицированными, и иммунитета не хватило. Болеют легче, но ненамного. В целом первая доза обеспечивает защитой на 1,5-3 месяца при благоприятной эпидситуации», — пояснила эксперт.

«Именно поэтому и необходима вторая доза вакцины, после которой успешно формируется Т-клеточный иммунитет и защитные антитела», — добавила Баранова.

В связи с этим важно придерживаться того времени, который установил разработчик препарата — 21 день между двумя компонентами вакцины. «Если же привиться позднее 6 недель, будет снижена эффективность иммунизации, придется в обязательном порядке ревакцинироваться, даже если эпидемиологическая ситуация в стране не будет к этому обязывать», — подчеркнула инфекционист.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Изначально россияне неохотно шли вакцинироваться, заявляли в Минздраве. Резкое увеличение динамики вакцинацинации стало фиксироваться с 16 июня 2021 года — после того, как Москва первой ввела обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В тот же день о подобных мерах объявили в Подмосковье, а затем еще в более чем в 20 регионах России.

В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 3 млн человек, заявил 5 июля мэр города Сергей Собянин в ходе открытия нового центра вакцинации в Гостином дворе. По словам градоначальника, если набранные темпы сохранятся, то за 1-1,5 месяца прививку получат еще 2 млн человек, что станет «серьезным продвижением» по пути к достижению коллективного иммунитета.

Тем временем, если в столице с количеством вакцины проблем нет, то в ряде регионов заявили о недостатке доз препарата — где-то он и вовсе закончился. Об этом 5 июля сообщили, например, в администрации города Новочеркасска Ростовской области, а также власти города Балаково Саратовской области. В соцсетях о проблемах с доступностью препаратов сообщили и жители подмосковного Реутова.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о сообщениях о нехватке доз вакцин в регионах пояснил, что связано это с тем, что препарат нельзя хранить долго, поэтому запас формируется с учетом спроса и реальных темпов прививочной кампании.

Сейчас они значительно выросли, поэтому в ближайшее время регионы ожидают поставки самых крупных с начала пандемии партий вакцины.

Между тем, как говорится на сайте mos.ru, если первый компонент вакцины был поставлен в другом регионе, в том числе это касается и Московской области, то можно записаться в одну из указанных на сайте поликлиник в разных округах Москвы, чтобы сделать вторую прививку. Либо вакцинацию можно пройти в одном из выездных пунктов.

При посещении необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС при наличии. При этом не важно, выдан он в Москве или другом регионе.