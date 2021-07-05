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Певица Анжелика Агурбаш Певица Анжелика Агурбаш

Оскорбила Лукашенко: Белоруссия просит Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш

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Поддержавшей протесты Агурбаш грозит до 12 лет лишения свободы за посты в Instagram

Генпрокуратура Белоруссии направила российскому надзорному ведомству просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Исполнительницу намерены привлечь к уголовной ответственности за публикации в соцсетях, «направленные на возбуждение социальной вражды» против силовиков, чиновников и представителей власти. В Белоруссии против артистки возбуждены дела по двум статьям Уголовного кодекса. Власти санкционировали ее арест. Певице грозит до 12 лет лишения свободы.

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против проживающей в России певицы Анжелики Агурбаш и потребовала выдать ее для ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как указывается в пресс-релизе, в мае в отношении исполнительницы возбудило дела о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).

Сообщается, что с августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, «направленные на возбуждение социальной вражды» против белорусских силовиков, чиновников и «представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».

Кроме того, Агурбаш публиковала вместе с «неустановленными лицами» посты, в которых оскорбляла действующего главу государства Александра Лукашенко и обвиняла его «в совершении особо тяжких преступлений», отмечает ведомство.

Певицу заочно арестовали и объявили в розыск. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказал 5 июля РИА «Новостям» представитель исполнительницы, у артистки российское гражданство. Сейчас она находится в России.

Поддержка протестов

Агурбаш открыто поддерживает протестующих в Белоруссии с августа 2020 года, когда в стране прошли президентские выборы. В сентябре она выходила с пикетом к посольству республики в Москве, где ее пытались задержать.

2 июля исполнительница опубликовала видеообращение, в котором утверждает, что Лукашенко якобы «захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого».

Кризис в Белоруссии

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.

В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что «ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет».

О певице

Анжелика Агурбаш родилась 17 мая 1970 года в Минске. В шесть лет исполняла популярные песни, представляла себя на сцене. В школьные годы занималась в театральной студии и в музыкальной школе.

В 16 лет она снялась в главной роли в фильме «Экзамен для директора». Окончила Минский театрально-художественный институт.

Первую известность за пределами Белоруссии ей принёс романс «Нет, эти слёзы не мои…» на стихи Владимира Некляева и музыку Микаэла Таривердиева, прозвучавший в фильме Алоиза Бренча «Роман в русском стиле» в 1994 году.

На конкурсе «Евровидение-2005» в полуфинале представила Белоруссию с песней «Love Me Tonight», её продюсером был Филипп Киркоров.