«Опыт исследован плохо»: почему юг России оказался не готов к ливням

Курортный город Сочи затопило из-за ливней, начавшихся 4 июля: поплыли автомобили, ушли под воду цокольные этажи зданий. Уровень воды в реках Хорота и Мацеста превысил критические значения. В Крыму также объявлено штормовое предупреждение: из-за холодного циклона на полуостров 4 и 5 июля обрушились ливневые дожди. Реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов в Бахчисарайском районе, а рядом с селом Соколиное сошел селевой поток.

Это не первые случаи наводнения в южных регионах России. В июне этого года в Крыму также прошли ливни, которые затопили Керчь и Ялту – потоки воды повредили инфраструктуру городов, пострадали автовладельцы и предприниматели. Ущерб от стихии составил более 200 млн рублей.

В июне 2015 года грозовой фронт накрыл практически всю территорию Краснодарского края, в районе Сочи выпали две месячные нормы осадков. В результате шторма затопило свыше 400 жилых домов, железнодорожный вокзал и аэропорт.

В 2012 году Краснодарский край также пострадал от непогоды: 6 июля выпала пятимесячная норма осадков. По данным оперативного штаба при МВД России, жертвами наводнения стал 171 человек, затоплено более 5 тыс. домов.

Несмотря на то что климат южных регионов России создает естественную угрозу затоплений, города оказываются не готовы к подобным ситуациям. Михаил Болгов, завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, связывает это с неграмотной градостроительной политикой.

«Строительство территорий и объектов в данных регионах должно быть осуществлено с учетом возможных затоплений. Должна выделяться зона затопления, и уже с учетом этого должны предусматриваться мероприятия. Однако далеко не во всех регионах есть подобные планы, и на них не всегда выделены зоны затопления», — сообщил он «Газете.Ru»

Председатель совета Союзов водников и мелиораторов Николай Сухой также отмечает на юге нарушение норм проектирования жилых и промышленных объектов — особенно на берегах и в поймах водоемов.

«В поймах рек нельзя строить жилые и промышленные объекты, за исключением оборонных объектов и транспортных предприятий. Сейчас берега и поймы рек загружены этими зданиями. Там, где вода должны проходить по пойме, она проходит уже по улицам построенных городов и затапливает их», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

При этом эксперты считают, что существующие строительные нормы потеряли свою актуальность и должны быть пересмотрены. По этой причине ливнепропусковые сооружения не смогли принять большого количества осадков.

«Мы плохо знаем современное состояние этой зоны риска. Нужно собрать средние показатели последних паводков и, учитывая их, внести изменения в нормативные документы. Сейчас опыт предыдущих паводков в этих регионах исследован плохо и не отражен в градостроительных документах», — подчеркивает Болгов.

По мнению гидролога, необходимо установить новые стандарты ливневок для этих регионов – сейчас крупные города строят их по данным 60-х годов. Новые сооружения должны иметь другие параметры по ширине и глубине канала. Аналогичное мнение и у Сухого: эксперт отмечает, что в противном случае проблема с затоплениями в южных городах сохранится.

«Количество осадков уже превышает те показатели, которые установлены многолетними наблюдениями. Сейчас их такое количество, которое не наблюдали за 100 и более лет — это говорит о том, что идут изменения в климате. То есть потопы будут повторяться, поэтому планы необходимо пересмотреть», — пояснил гидролог.

Вместе с тем причиной подобных бедствий способно становиться и загрязнение рек. Эксперты отмечают, что водоемы в настоящее время не очищаются должным образом, из-за чего образуются «мусорные тромбы», и вода не может пройти без затруднений.

«70% проблем c паводками и затоплениями связанны с деятельностью человека. Если посмотреть, что несет вода после потопа — это строительные и транспортные материалы, отходы. Деревья, которые растут по берегам, сваливаются. Все это создает запоры. Нет административной ответственности за состояние рек, не проводятся мероприятия по их очистке и их содержанию в надлежащем состоянии с точки зрения подобных наводнений», — заключил Сухой.