«От студента до профессора»: в МГУ перестали пускать непривитых сотрудников

С 5 июля на рабочие места не допускаются сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не получили медицинский отвод от прививки или не переболели COVID-19. Исключение — сотрудники вуза, прошедшие первый этап вакцинации, говорится на сайте образовательного учреждения.

Отмечается, что к такому решению штаб МГУ по координации проведения противоэпидемических мероприятий пришел для того чтобы «обеспечить безопасность студентов и сотрудников» университета и соблюсти требования мэра Москвы и главного государственного санврача о вакцинации сотрудников организаций и учреждений.

В вузе отметили, что пункты вакцинации работают в Медицинском научно-образовательном центре МГУ, куда можно записаться при помощи сервиса.

«В сложное время нарастания масштаба пандемии всем людям Московского университета, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано», — приводятся на сайте вуза слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Соблюдать требования московских властей намерено и руководство Высшей школы экономики (ВШЭ). На сайте «Вышки» указано, что главный санврач столицы Елена Андреева ранее обязала сотрудников некоторых сфер, в частности, образования, пройти обязательную вакцинацию от COVID-19.

«Это значит, что сделать прививку от коронавирусной инфекции обязаны все сотрудники «Вышки», которые работают в очном формате, а также все исполнители по договору ГПХ, которые работают на территории университета», — говорится в заявлении.

Исключение — те сотрудники учреждения, у которых есть противопоказания к проведению процедуры. Приказ подписал 17 июня на тот момент ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Ректоры ВШЭ и МГУ, как и главы МГИМО, РАНХиГС, РУДН и других университетов, входят в совет ректоров вузов Москвы и Московской области. В середине июня они предложили столичным вузам отменить выпускные вечера, летние школы и конференции, а с 1 сентября пускать на очные занятия привитых студентов и проводить обучение в гибридном формате.

Допускать в учебные корпуса предлагается также тех, у кого есть справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных студентов предлагается организовать онлайн-обучение.

Кроме того, столичные ректоры предложили привлечь медработников, чтобы те разъяснили сотрудникам и студентам университетов, почему необходимо делать прививки от коронавируса, и опровергли слухи.

29 июня замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко направил в вузы письмо, в котором обозначено, что ректоры подведомственных министерству учреждений должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников до 25 августа, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что это касается тех образовательных учреждений, которые расположены в регионах, где введена обязательная вакцинация для сотрудников образовательной сферы.

Работники вузов, которые не пройдут вакцинацию, не получат медотвод или не предоставят документы о перенесенном в течение последнего полугода заболевании, временно не смогут посещать занятия.

В то же время сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин подчеркнул в комментарии «Коммерсанту», что в данном случае есть риски нарушения прав преподавателей.

«Мы считаем, что вакцинация — вещь необходимая, но принуждение к ней в ряде случаев может привести к нарушению трудовых прав. Возникают угрозы, что работников будут отстранять, даже если они не привились по медицинским показаниям, что их могут оставить без оплаты труда или даже уволить», — сказал он.