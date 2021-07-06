Эксперты прогнозируют рост зарплат курьеров и цен на доставку еды

«Уникальная ситуация»

В конце июня в Москве вступили в силу коронавирусные ограничения – занять столик внутри кафе или ресторана можно только по специальному QR-коду, который свидетельствует о вакцинации или уже перенесенном COVID-19. Летние веранды пока открыты для всех, но с 12 июля на новую систему работы перейдут и они.

«На фоне ограничений, становится очевидная кадровая нехватка курьеров. Их нужно сейчас около 2 млн. Курьеров до сих пор недостаточно, и это сдерживает развитие сервисов доставки. Их зарплаты уже существенно выросли и в связи со спросом будут расти дальше. Например, на SuperJob предложения для курьеров от 100 тыс. — не редкость, даже от 150 тыс. — не такая уж редкость. У нас парадоксальная ситуация, когда за неквалифицированный труд платят больше чем за квалифицированный»,

— сообщил «Газете.Ru» основатель сервиса для поиска работы SuperJob Алексей Захаров.

Можно ожидать и роста стоимости самой доставки, добавил он.

«В первый день после введения QR-кодов для посещения ресторанов число заказов «на вынос» выросло вдвое. Всю прошлую неделю мы также наблюдали рост заказов самовывозом, а их пик пришелся на пятницу и выходные», — рассказали в пресс-службе сервиса доставки «Яндекс.Еда».

Особенно много таких заказов было у дверей ресторанов, отметили в компании. Не попав в зал, гости делают заказ «на вынос», сканируя QR-код заведения.

«Если говорить о заказах в целом, то мы не фиксируем взрывного роста спроса на доставку. Ожидаем, что в рамках новой волны ограничений доставка вырастет на 10-20%», — сказал представитель «Яндекс.Еды».

В компании это связывают с тем, что после снятия предыдущих ограничений на работу общепита доставка не просела и не вернулась к доковидным показателям и сейчас рост происходит с высокой базы.

«На размер дохода курьеров влияют различные факторы, например: количество выполненных заказов, время проведенное на слотах и различные доплаты. С развитием рынка доставки востребованность такой профессии как курьер будет и далее расти, как и размер их вознаграждения», — считают в «Яндекс.Еде».

Доставка еды сегодня — это самый доступный способ найти дополнительную подработку или временную занятость, подчеркнули в пресс-службе сервиса доставки Delivery Club.

«В регионах вопрос острее»

«Спрос на доставку сегодня растет в геометрической прогрессии. Он уже сравним с показателями локдауна», — отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.

При этом, переориентироваться на доставку могут далеко не все общепиты, подчеркнул он. «Все, кто мог переориентироваться, уже это сделали. Но более 90% доставки – это пицца, суши и бургеры. Все остальное почти не доставляется», — пояснил Миронов.

В регионах вопрос нехватки курьеров стоит острее, чем в столице, заявил председатель комитета по трудовым отношениям и охране труда Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Третьяков.

«В регионах не так широко представлен слой населения, который охотно идет работать в сервисы по доставке. Там даже в пандемию кафе, которые могли доставлять — например, суши — не могли набрать штат для этого. Люди не хотят там работать, это не престижно. Кроме того, в маленьких городах часто они руководствуются тем, что вот едет курьер на велосипеде, а его знакомый увидит», — рассказал он.

Спрос высок и зарплаты курьеров будут расти, но «в рамках разумного», полагает он. Работодатель все равно найдет сдерживающий фактор, чтобы оплата труда не была выше средней по региону.