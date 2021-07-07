Может унести в море: на Камчатке найдены тела жертв крушения Ан-26

Компенсация родственникам

Поисковая операция в районе, где потерпел крушение Ан-26 продолжается, однако, предварительно, все 28 человек (22 пассажира и 6 членов экипажа) погибли. В ближайшее время «Камчатское авиапредприятие» доставит родственников погибших в Палану и предоставит им временное жилье.

Как сообщили в правительстве, для семей погибших предусмотрена материальная компенсация. Так, по словам главы аэропортов Камчатки Александра Журавлева, родственникам жертв авиакатастрофы перечислят по 2 млн 25 тыс. рублей страховых выплат, еще по 1 млн — от аэропорта.

«Все пассажиры и экипаж были застрахованы», — цитирует Журавлева РИА «Новости».

Также в дополнение к этим выплатам краевые власти выделят по 500 тыс. рублей, отметил глава региона Владимир Солодов. То есть суммарно семья каждого погибшего получит по 3 млн и 525 тыс. рублей.

Тела нашли

Вчерашний день, когда случилась катастрофа, не принес практически никаких результатов в плане выяснения обстоятельств трагедии. По большей части из-за того, что долгое время разбившееся судно не могли обнаружить, несмотря на то, что первые обломки в итоге были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Ночью поиски также были временно прекращены из-за наступления темноты.

По состоянию на 10.30 мск, в ходе возобновившихся поисковых работал удалось обнаружить тела девяти человек (одного из них опознали), погибших извлекают из моря. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, для опознания, вероятно, потребуется генетическая экспертиза.

»<...> Сейчас идет отлив, мы опасаемся, что тела может унести в море. Поэтому в оперативном порядке принято решение о привлечении к поискам водолазной службы, которая прибудет на место крушения самолета», — заявил зампредседателя правительства края Сергей Миронов.

Новые версии

Накануне в СМИ появилось сразу несколько вариантов развития событий с Ан-26. Имеющаяся на текущий момент информация же говорит о том, что пилоты с большой долей вероятности в сложных погодных условиях не справились с управлением и врезались в сопку Пятибратка — в ту же самую, где в 2012-м потерпел крушение Ан-28, направлявшийся тоже в Палану.

Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности и ошибка пилотирования. Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР также возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

В то же время в компании-владельце Ан-26 утверждают, что лайнер был исправен, а экипаж в преддверии полета прошел соответствующие проверки. В ходе полета, когда борт еще выходил на радиосвязь, о поломках и неисправностях экипаж не докладывал.

Недостоверной оказалась информация и о том, что Ан-26 перед посадкой якобы заходил на второй круг. Замдиректора «Камчатского авиационного предприятия» в беседе с РИА «Новости» уточнил, что никаких аварийных сигналов от судна не было получено, захода на второй круг также наземные службы не зафиксировали.

При этом РЕН ТВ со ссылкой на источник в следствии добавляет, что пилот разбившегося судна пытался посадить самолет с помощью личного не установленного производителем судна навигатора, что тоже могло быть одной из причин катастрофы. Но официально эти данные не подтверждены. СК при этом сообщил, что изучит дела пилотов Ан-26, также взяты образцы топлива и ведутся допросы свидетелей.

Камчатка в трауре

В связи с распоряжением губернатора края Солодова в регионе объявлен трехдневный траур по жертвам крушения самолета. На этот период на Камчатке будут приспущены государственные и региональные флаги и отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи.

«По моему решению с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур. 7, 8, 9 июля на территории Камчатского края объявлены траурными днями», — сообщил он журналистам.

Жители Петропавловска-Камчатского со вчерашнего дня несут цветы и свечи к стеле «Город воинской славы». Сейчас там образовался стихийный мемориал. Свои соболезнования также выразили главы Приморья, Сахалина, а также президенты Узбекистана, Турции и Армении и посольство США.