«Палана, жди, я лечу»: чьи жизни унесла авиакатастрофа на Камчатке

Один из членов экипажа Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, Рюстем Завгаров на протяжении долгого времени работал бортмехаником. Помимо самолетов, он увлекался бардовской музыкой. Мужчина часто участвовал в культурных проектах, сообщила «Газете.Ru» его близкая подруга Алла.

«Я знала Рюстема много лет, и мы дружили. Вместе участвовали в творческих проектах. Он был разносторонне одаренный человек. Тонкий знаток, ценитель, хранитель и создатель авторской песни! Рюстем всегда участвовал в городских и краевых проектах, был в составе жюри различных бардовских конкурсов», — рассказала она.

«Человек потрясающего интеллекта и мудрости. Очень любил свою дочь Юлю, успел стать дедушкой. Не хочу верить в то, что мы никогда больше не встретимся», — добавила Алла.

Среди жертв крушения самолета оказалась и многодетная мать — 43-летняя Юлия Суровцева из поселка Палана. Женщина была представителем местной администрации — работала руководителем отдела опеки и попечительства.

«У нее сын 20-летний и две дочки — шести и 14 лет. Вот недавно участвовала в конкурсе. В 2018 году сделала кукольный театр для детишек, да и научила их делать эти куклы. Она была очень доброй, светлой и стремилась развивать наш поселок», — рассказала «Газете.Ru» ее подруга Светлана.

«Она летела в Палану, чтобы продолжать развивать культурную жизнь. Теперь ее нет. Всегда мечтала, чтобы в нашем поселке все больше детей участвовало в ее театре, там же были подростки 11-16 лет. А теперь им как без Юлечки?», — посетовала женщина.

Летела этим рейсом и 22-летняя Мария Широкова — девушка возвращалась в родной поселок Палана из Краснодарского края, где отдыхала вместе со своим супругом Олегом.

Пара познакомилась зимой 2020 года на Камчатке, когда молодой человек приехал на полуостров с командировкой, передавал «Mash». Всего через несколько месяцев после знакомства они решили обручиться. 31 августа состоялась свадьба.

После отпуска Олегу пришлось задержатся на юге России и в Палану девушка полетела одна — для этого ей пришлось сделать пересадку в Петропавловске-Камчатском и сесть на злополучный Ан-26.

«Она обещала позвонить мужу, как только прилетит. Однако долгое время от нее не было ни звонков, ни сообщений. Мужчина даже и не допускал мысли, что с девушкой могло что-то случиться. Только в аэропорту Краснодара он узнал, что самолет, на котором летела его жена, разбился», — писал Telegram-канал.

Один из пассажиров рейса, отец двух детей 25-летний Иван Сивак сделал несколько фото перед полетом и разместил в своем Instagram — сначала на фоне аэропорта города Елизово, а затем уже в салоне Ан-26. Он подписал снимок: «Палана, жди, я лечу». После того, как стало известно об исчезновении самолета, его сын написал в комментариях: «Ты выживешь. Давай, папа, ты сможешь».

В родной поселок летела и 42-летняя глава Паланы Ольга Мохирева. Она занимала этот пост больше трех лет, с февраля 2018 года. Также на борту были супруги Ольга и Александр Андрейкины: она возглавляла финансовое управление администрации, а он — мобилизационный отдел.

Одному из самых младших пассажиров месяц назад исполнилось 17 лет. Юноша увлекался машинами и спортом. Незадолго до трагедии он сделал татуировку с надписью: «Только мама достойна любви» — фото он выложил в свой Instagram.

Домой возвращалась и 40-летняя Анастасия Попель. «Очень любила свою работу. Работала в других кадастровых организациях, а потом ушла в самостоятельную деятельность. Очень отзывчивая, добрая, талантливая и умная в своей деятельности. Мне с ней очень приятно работать было», — рассказала РБК ее знакомая.

Жертвами трагедии среди пассажиров также стали: 54-летний Михаил Кудашкин, 31-летняя Татьяна Майорова, 34-летняя Алена Лисичкина, 38-летний Евгений Левицкий, 35-летняя Ольга Устинова, 30-летняя Екатерина Поникарпова, 36-летний Петр Аяни, 34-летний Евгений Нестерук, 36-летний Юрий Столяров, 68-летняя Мария Нестерова, 67-летний Сергей Бояршин, 43-летний Константин Лаптев и 42-летний Александр Каримулин.

Среди экипажа: командир воздушного судна Дмитрий Никифоров, второй пилот Александр Анисимов, штурман Владимир Садиев, бортовой оператор Иван Неверов и бортпроводник Ирина Середа.

«Газета.Ru» выражает соболезнования всем, кого коснулась трагедия.