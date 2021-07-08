«Пандемия далека от завершения»: ВОЗ и ООН бьют тревогу из-за новых штаммов COVID

Суперштамм

Возникновение новых мутационных форм SARS-CoV-2, которые будут более заразны и опаснее для человека, теоретически возможно. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. По его мнению, на примере появления штаммов «дельта» и «дельта-плюс» можно видеть, как вирусы способны мутировать.

Единственным выходом замедлить пандемию и, как следствие, мутацию вируса, он назвал вакцинацию.

«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – приводит слова ученого радио Sputnik.

В то же время он добавил, что новые волны COVID связаны непосредственно с появлением новых штаммов, в особенности — индийских, способных за счет своих свойств к более активному распространению. Разновидность «дельта» уже названа доминирующей в России, Германии, США, Индии и Великобритании.

Кроме прочего, вызывает беспокойства и мутация «эпсилон», выявленная в Штатах, которая, по некоторым оценкам, как и «дельта», способна обходить иммунную защиту человека. Это приводит к тому, что неадаптированные к новым мутациям вакцины снижают свою эффективность. Однако иных вариантов надежной защиты и способа предотвратить распространения инфекции, сейчас нет, заметил Дурманов.

«Теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого придется делать новые вакцины. И кстати, новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом», – заключил врач.

Новые штаммы сильнее вакцин

Всемирная организация здравоохранения подтверждает вывод о том, что процесс разработки новых антиковидных препаратов идет существенно медленнее, чем вирус мутирует в природе. Как заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, усугубляет ситуацию стратегия «вакцинного национализма».

«Разновидности COVID выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — подчеркнул он.

Под «вакцинным национализмом» подразумевается план иммунизации, когда «горстка стран имеет львиную долю» вакцин и не делится ими с другими государствами, тогда как там, помимо нехватки препаратов, наблюдается дефицит лечебных медикаментов и кислорода. С этим глава ВОЗ связал волну смертей в Африке, Азии и Латинской Америке.

В список вызывающих обеспокоенность мутаций ВОЗ в настоящий момент входят четыре вида: «британский» штамм «альфа», «южноафриканский» штамм «бета», «бразильский» штамм «гамма» и «индийский» штамм «дельта».

«С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща», — добавил Гебрейесус.

Пандемия далека от завершения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш со своей стороны поддержал позицию ВОЗ по стратегии всемирной иммунизации. Он выразил уверенность, что непоследовательное взаимодействие между странами по вопросу вакцин приведет к росту темпов распространения COVID и, как следствие, к появлению еще большего количества штаммов, в том числе смертоносных и более устойчивых к вакцинам.

«Распространение вируса опережает распределение вакцин. Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году», — заметил Гутерреш в своем обращении.

В связи с этим генсек ООН призвал к разработке глобального плана вакцинации, который задействует всех, кто обладает необходимой властью, производственными и финансовыми возможностями и научной экспертизой. Цель стратегии — увеличить производство вакцин как минимум в два раза и обеспечить их справедливое распределение.

Продумать план, по мнению Гутерреша, в состоянии G20. Эти страны смогут задействовать ключевых игроков индустрии, фармацевтические и логистические ресурсы. В свою очередь он пообещал, что ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и другие международные ведомства и компании, включая финансовые, будут готовы войти в экстренную рабочую группу.

«Трагическая гибель четырех миллионов людей от этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека», — заключил глава ООН.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше десятка вакцин от коронавируса. Одобрены ВОЗ из них семь — AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, а также Moderna. Ни одна из российских вакцин одобрения пока не получила, при этом в стране сертифицировано пять препаратов («Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио» и «ЭпиВакКорона»). Евросоюз пока использует пакет только из четырех вакцин — Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.