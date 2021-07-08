Ситуация стабилизируется: в Москве продлили срок свободного доступа на летние веранды кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Об этом говорится в личном блоге чиновника.

«Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», — заявил Собянин.

Он добавил, что по просьбе представителей общепита, на летние веранды московских кафе и ресторанов будут пускать без QR-кода до 1 августа включительно. Ранее «безлимит» на веранды действовал до 11 июля.

«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, москвичи стали ответственнее подходить к вакцинации и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Каждый день в Москве прививаются около 100 тыс. человек. Поэтому введение новых ограничительных мер пока не требуется.

Ситуация с эпидемией COVID-19 «внушает осторожные оптимизм», добавил Собянин, но опасность никуда не делась. Все еще высок риск заразиться, а победить коронавирус поможет только массовая вакцинация.

По данным оперштаба Москвы, в городе за прошедшие сутки выявили 6040 новых пациентов с коронавирусом. Скончались от болезни 109 москвичей, выздоровевших больше, чем заболевших – 6805 человек.

Согласно распоряжению мэрии, с 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны можно только при наличии действующего QR-кода, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или отрицательный результат теста на коронавирус. Однако на летних верандах находиться можно без кода, равно как и заказывать еду навынос.

8 июля московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении фальшивого QR-кода – по 159 статье УК, «Мошенничество». За покупку кода грозит до двух лет лишения свободы.

В Москве к осени могут закрыться около 25% кафе и ресторанов, заявил ранее «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. После введения ограничений заведения опустели.

«Люди заходят, пытаются пройти: «А,QR-код?» Сразу уходят, либо спрашивают летние веранды, единицы пытаются куда-то позвонить. Посетителей это сразу отпугивает», — рассказал Небольсин. Он отметил, что у ресторанов с летними верандами ситуация пока лучше, но пускать туда посетителей без QR-кодов будут только до 12 июля.

«Я боюсь, что к началу осени рынок очень сильно просядет. Я думаю, где-то 25% точно [могут закрыться], если не будет улучшений, если с 12 числа на летние веранды будут пускать по QR-коду. Большая часть уже не имеет летних веранд, они просто встанут», — считает член «Опоры России».

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова придерживается еще более пессимистичной точки зрения.

«Речь не идет ни о каких 25%, речь идет о 60%. И мы сегодня по итогам этих двух дней видим падение оборота на 75% у большинства ресторанов», те кто без летних веранд стоят просто пустые», — заявила она.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что кафе и рестораны, не специализирующиеся на доставке еды, составляют до 70% рынка общепита. Если ограничения будут длительными, то они будут закрываться.

2 июля ТАСС со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.RU сообщил, что выручка московских кафе и ресторанов без летних веранд за первые пять дней действия новых правил сократилась почти на 100%.

Аналитики рассмотрели изменение оборота прибыли в период с 25 по 30 июня. По сравнению с данными на 25 июня, выручка московских кафе и ресторанов упала на 95,7%. Это крупнейшее падение выручки заведений общепита со времен локдауна в Москве в 2020 году.

Только за 29 июня выручка анализируемых точек общепита упала на 68% по сравнению с 25 июня, а 28 июня падение выручки составило 23,9%. По мнению аналитиков, режим QR-кодов в течение двух-трех недель может заставить значительную часть заведений общепита приостановить деятельность из-за убытков.