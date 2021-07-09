Три варианта для мигрантов: МВД меняет правила въезда в Россию

Разрешения на временное проживание (РВП) в России могут отменить – соответствующие поправки в законодательство подготовило МВД РФ. Законопроект обнародован на портале проектов правовых актов.

Министерство предлагает вместо РВП три миграционных режима пребывания. Краткосрочный режим позволит находиться в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Долгосрочный – более 90 дней, получать разрешение на постоянное проживание при этом не понадобится. Наконец, режим постоянного проживания подразумевает бессрочное право пребывания в РФ.

Иностранцам с разрешением на руках предлагается дать возможность сменить цель пребывания, не выезжая при этом из России. Предусмотрено в поправках также введение реестра недобросовестных приглашающих физлиц и юрлиц.

Регулировать трудовую миграцию МВД предлагает с помощью двух информресурсов: реестра иностранных работников и реестра работодателей.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года поручил реформировать миграционное законодательство. МВД, МИД, Минюст и ФСБ вместе с администрацией президента должны скорректировать план по реализации государственной миграционной политики. Цель этой политики – формирование выгодной России миграционной ситуации. Реформировать законодательство в этой сфере необходимо из-за его неясности и недостаточного уровня унификации документов.

Единая база

2 июля Владимир Путин подписал закон о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных, где будет храниться информация о результатах медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства.

Отмечается, что иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны будут проходить медосмотры на территории страны. Нужно будет пройти проверку на употребление наркотиков или психотропных веществ, наличие ВИЧ и опасных инфекционных заболеваний.

При этом разрешение на временное проживание в России и вид на жительство не выдадут или аннулируют, если медосмотр покажет, что у иностранного гражданина есть вышеуказанные заболевания или наркотическая зависимость.

QR-коды для мигрантов

В марте МВД РФ сообщало, что в России будет создана информационная платформа учета мигрантов, позволяющая последним получить госуслуги в электронном виде. Цифровой профиль позволит иностранцам вступать в трудовые отношения с работодателем. Компании, которые нанимают иностранную рабочую силу, будут обязаны зарегистрироваться в системе. Срок реализации проекта – 2020-2022 годы.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — сообщала пресс-служба МВД.

По данным МВД, до пандемии в Россию ежегодно въезжали до 17 млн иностранцев. Значительную часть из них составляет трудовая миграция из бывших советских республик: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Молдавии. Дефицит рабочей силы на российских стройках при этом, по оценкам правительства, составляет от полутора до двух млн человек.

Цифровой паспорт и наличие QR-кода стали особенно актуальны после 15 июня. После этой даты в России истек мораторий на санкции для нелегальных мигрантов, которых пандемия застала в России. Они должны покинуть страну или легализоваться.