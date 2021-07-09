Бонусы за прививку: как мошенники наживаются на COVID-19

Новый вид жульничества

Введение обязательной вакцинации в большинстве регионов России открыло сетевым мошенникам возможность для реализации еще одной схемы получения доступа к банковским картам и, соответственно, к денежным средствам, которые там хранятся. Подобные случаи уже зафиксировали специалисты ВТБ, Газпромбанка и «Лаборатории Касперского», пишет РБК.

Схема мошенничества заключается в распространении по сети ложных сообщений в разных интерпретациях о том, что за вакцинацию полагается начисление бонусов (например, в 5 тыс. рублей) клиентам банков. При этом уточняется, о какой именно вакцине идет речь.

«На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления», — заявил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» со своей стороны пояснил, что сценарий, приводящий злоумышленников к получению денежных средств, предполагает предложение от имени банка о бонусах. Если пользователь переходит по ссылке, то перед ним всплывает окно, где просят ввести свои персональные данные и данные банковской карты.

В то же время заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков уточнил, что подобная схема распространена в социальных сетях и мобильных мессенджерах. Он напомнил, что, по сравнению с маем 2021 года, в июне количество мошеннических ресурсов, связанных с COVID-19, выросло на 14%.

Как еще обманывают россиян

Большим спросом с начала введения ряда ограничительных мер из-за пандемии, а также обязательной вакцинации пользуются услуги, предоставляющие поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о пройденной иммунизации.

В сети в свободном доступе огромное количество ресурсов, где можно купить «липовую» справку о прививке или анализах коронавируса. Впрочем, если найти продавцов на «черном рынке» не так трудно, то непосредственно связаться с ними проблематично, поскольку подобные сайты быстро блокируют.

Год назад, когда только началась первая волна коронавируса, уже были похожие случаи. Тогда Сбербанк столкнулся с несколькими схемами, когда мошенники, собирая данные о банковских картах, предлагали клиентам банка некую «компенсацию» за COVID-19 в виде социальных выплат и материальной помощи. Позднее также набрал популярность метод, когда злоумышленники присылали уведомления о платном «анализе на коронавирус» или о положительно результате теста. Известны схемы жульничества с рассылкой сообщений о якобы госпитализации родственника с COVID-19 — предлагая перевести деньги в больницу за улучшение условий пациента, мошенники присваивают их себе.

Роскомнадзор с начала 2021 года заблокировал или удалил уже 399 таких интернет-ресурсов, где можно было купить сертификат о вакцинации или поддельный QR-код, сообщили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД по Москве в свою очередь рассказали, что обнаружили больше 800 таких сайтов.

Причем торгуют фальшивыми справками и сертификатами не только в сети, но и в медицинских учреждениях. Против больниц и их медиков возбуждают дела, а порой под уголовное преследование попадают сами покупатели: накануне в Москве впервые было открыто дело о приобретении QR-кода.

Максимальное наказание за подделку справок и сертификатов, напомним, согласно ст. 327 УК РФ, составляет до двух лет лишения свободы. За использование заведомо ложного документа может грозить арест на срок до шести месяцев.

Всего в Москве было возбуждено 55 дел об изготовлении и незаконном обороте сертификатов о вакцинации, шесть из них уже дошли до суда. Согласно поручению главы кабмина Михаила Мишустина, в России проблемой поддельных справок занимаются Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.