«Напряженная работа, много долгов»: почему пристав совершил суицид в суде

Сотрудник службы судебных приставов Джамиль Ахундов покончил с собой в Хорошевском суде Москвы. Его тело в пятницу утром, 9 июля, обнаружили в туалете на первом этаже здания, расположенного на улице Маршала Тухачевского, д.25 к1.

По предварительным данным, он использовал табельное оружие. Предсмертной записки не оставил, семьи и детей у погибшего не было.

Известно, что Ахундов был младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Он окончил Российскую академию правосудия и работал в Хорошевском суде последние три года.

«По данному факту в ГУФССП России по Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия», — сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

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Следователи считают, что у Ахундова были финансовые проблемы.

Как передает «Пятый канал», молодой человек накопил много долгов и не мог расплатиться по ним.

В свою очередь, родственники пристава рассказали «Московскому Комсомольцу», что молодой человек в последнее время жаловался на конфликты с коллегами.

«Он говорил о напряженных отношениях на работе», — пишет издание.

Предсмертный пост в соцсетях

Джамиль был разносторонним молодым человеком, проявлял высокую активность в соцсетях, где вел собственный паблик во «ВКонтакте», а также занимался музыкой, играл на синтезаторе и на пианино. В свой аккаунт Ахундов в последний раз заходил буквально за полчаса до трагедии.

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Он размещал картинки и истории из жизни в группе «Типичный Джамиль». Перед тем, как свести счеты с жизнью, пристав поменял статус личного профиля, обновив его загадочной фразой: «Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте». В его аккаунте также есть высказывания персонажей фильмов и известных музыкантов о смерти.

«Был позитивным человеком»

Ахундов был «вполне адекватным, веселым и позитивным человеком», рассказал «Вечерней Москве» его друг по Московскому промышленно-экономическому колледжу Аслан Докаев.

«В колледже мы дружили, однако я с ним не общался больше пяти лет. Предпосылок к суициду за ним во время нашего знакомства и учебы не замечал. Не думаю, что он просто так на это пошел, тем более в суде. Скорее всего, что-то послужило такому действию. Но, к сожалению, не могу дать более точной информации, так как давно с ним не общался», — сказал Докаев.

«Не выдержали нервы»

Юристы отмечают напряженный характер работы судебных приставов.

«Видимо, нервы не выдержали и, как мне кажется, тут и личные проблемы, семейного характера и внешние, как работа. На этой работе с пошатанными нервами быть нельзя. Тем более, что многие приставы судебные — это бывшие работники ФСИН, а там с нервами вообще все плохо», — приводит портал 9111 мнение юриста Станислава Агинского.

В самом Хорошевском суде отметили, что Джамиль работал без нареканий. Его рекомендовали в кадровый резерв на пост судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, передает Федеральное агентство новостей.